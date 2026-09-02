Silent Hill f Deluxe Edition per PC costa 55 € in meno su Instant Gaming

Se sei alla ricerca di una nuova avventura adrenalinica, Silent Hill f Deluxe Edition per PC è attualmente su Instant Gaming a 34,15 € invece di 90 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Esplora i sentieri distorti di Ebisugaoka
Prima di tutto, questa edizione include diversi contenuti, tra cui l'Artbook digitale, la colonna sonora digitale e un costume da coniglio rosa. Come ti abbiamo anticipato, si tratta del capitolo della saga horror, ambientato nel Giappone rurale degli anni '60. La protagonista è la giovane Shimizu Hinako, con la quale dovrai affrontare creature mostruose e inquietanti, nonché i fantasmi del tuo stesso passato.
Si tratta di un gioco con una storia e una regia straordinari, ma il sistema di combattimento potrebbe risultare rigido in alcuni momenti. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.