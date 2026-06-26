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Disponibile un DLC gratuito di Silent Hill f nato dalla collaborazione con Fatal Frame II Remake

I giocatori di Silent Hill f possono da oggi accedere a un nuovo costume gratuito intitolato "Crimson Butterfly", nato dalla collaborazione con il remake di Fatal Frame II.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   26/06/2026
Hinako con il nuovo costume
Silent Hill f
Silent Hill f
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Konami ha reso disponibile un nuovo contenuto scaricabile gratuito per il survival horror Silent Hill f, nato dalla collaborazione con Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, con cui condivide il genere. Introduce all'interno del gioco il costume "Crimson Butterfly", indossabile dalla protagonista Hinako, che è stato anche mostrato in un video dedicato.

Il nuovo costume

La descrizione ufficiale fornita dall'azienda per presentare il pacchetto è chiarissima sui suoi contenuti: "Un costume per vestirsi nello stile di Mio Amakura, la protagonista di Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake".

A livello pratico, l'equipaggiamento di questo abbigliamento andrà a modificare l'aspetto del personaggio di Hinako. Per poter applicare la modifica estetica all'interno del gioco, gli utenti dovranno interagire con un "Hokora" (i piccoli santuari shintoisti presenti nel titolo) e selezionare l'opzione per il cambio del costume dal menu dedicato.

Silent Hill: Townfall ha una data di uscita, svelata tramite un nuovo trailer dallo State of Play Silent Hill: Townfall ha una data di uscita, svelata tramite un nuovo trailer dallo State of Play

Il publisher ha condiviso anche alcune note tecniche riguardanti l'accesso al contenuto. Il DLC è riscattabile e utilizzabile da tutti i giocatori che possiedono una copia del gioco base di Silent Hill f, senza costi aggiuntivi. Tuttavia, per garantire la compatibilità del costume, è necessario che il software sia aggiornato alla patch 1.20 o alle versioni successive.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Silent Hill f è attualmente disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X e S, oltre che per PC tramite le piattaforme Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Silent Hill f.

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