Il caro-PC salva Windows 10: Microsoft estende gratis gli aggiornamenti

Microsoft ha deciso di prolungare la durata del programma Extended Security Updates (ESU) dedicato a Windows 10 . La novità è emersa attraverso una pagina di supporto aggiornata dall'azienda, nella quale viene indicato che gli aggiornamenti di sicurezza saranno disponibili fino al 12 ottobre 2027.

Il programma ESU di Windows 10 continuerà fino a ottobre 2027

Secondo quanto riportato da Microsoft, gli utenti già iscritti al programma ESU non dovranno effettuare alcuna operazione aggiuntiva. La copertura verrà estesa automaticamente fino alla nuova data di scadenza e gli aggiornamenti di sicurezza continueranno a essere distribuiti normalmente. L'adesione al programma rimane gratuita per gli utenti che effettuano l'accesso a Windows 10 con un account Microsoft. In alternativa è possibile ottenere l'accesso utilizzando 1.000 punti Microsoft Rewards oppure pagando 30 dollari (circa 25 euro).

La nuova descrizione del programma Windows ESU con la data di scadenza aggiornata

L'iniziativa interessa un numero ancora molto elevato di computer. Nonostante la disponibilità di Windows 11, centinaia di milioni di PC continuano infatti a eseguire Windows 10, spesso perché non soddisfano i requisiti hardware richiesti dal sistema operativo più recente oppure perché gli utenti preferiscono non sostituire dispositivi ancora perfettamente funzionanti.

Sebbene Microsoft non abbia spiegato ufficialmente le motivazioni dell'estensione, la decisione arriva in un momento in cui il costo dei nuovi computer è aumentato sensibilmente a causa della crisi del mercato delle memorie. Il rincaro di RAM e SSD sta incidendo sui prezzi finali dei PC, rendendo meno conveniente per molti utenti acquistare un nuovo dispositivo esclusivamente per effettuare il passaggio a Windows 11.

Il programma ESU assume quindi un ruolo importante dal punto di vista della sicurezza informatica. Le patch distribuite attraverso questo canale consentono di correggere vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da malware o attacchi informatici. I computer connessi a Internet che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza risultano infatti progressivamente più esposti ai rischi.

La proroga fino a ottobre 2027 offre più tempo agli utenti e alle aziende per pianificare la migrazione verso Windows 11 o verso nuovi dispositivi. Allo stesso tempo conferma come le attuali condizioni del mercato hardware stiano influenzando anche le strategie dei principali produttori software, chiamati ad adattarsi a un ciclo di sostituzione dei PC più lento rispetto alle previsioni iniziali. Intanto Apple aumenta i prezzi di iPad e MacBook: la crisi delle memorie colpisce anche Cupertino.