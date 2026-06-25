Windows 11 punterà sulla flessibilità con un menu Start più configurabile e una Taskbar più versatile

Microsoft si prepara a introdurre una serie di aggiornamenti significativi per Windows 11 nel corso del 2026, con l'obiettivo di offrire agli utenti una maggiore libertà di personalizzazione. Dopo aver privilegiato per anni un approccio orientato alla semplicità e all'uniformità dell'interfaccia, l'azienda sembra ora intenzionata a restituire alcune funzionalità molto richieste dalla community.
Tra le novità più importanti spiccano i cambiamenti dedicati alla Barra delle applicazioni. Nelle recenti versioni preliminari del sistema operativo è infatti comparsa la possibilità di posizionare nuovamente la Taskbar sui vari lati dello schermo.
Gli utenti potranno scegliere se collocarla nella parte superiore, inferiore, sinistra o destra del desktop, una caratteristica storicamente presente nelle versioni precedenti di Windows.
Spostamento e dimensioni della Taskbar in Windows 11
Microsoft non riproporrà il comportamento visto in Windows 10. Lo spostamento della barra non avverrà tramite trascinamento diretto, ma sarà gestito attraverso una specifica opzione presente nelle impostazioni dedicate alla Taskbar.
Anche le dimensioni della barra riceveranno maggiore attenzione. La funzione che consente di utilizzare elementi più compatti verrà ampliata, riducendo non soltanto le icone ma anche l'intera altezza della Taskbar.
Rimarranno comunque assenti alcune possibilità avanzate che caratterizzavano Windows 10, come il ridimensionamento manuale completo o la creazione di più righe.
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