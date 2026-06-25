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Windows 11 punterà sulla flessibilità con un menu Start più configurabile e una Taskbar più versatile

Microsoft sta introducendo importanti novità per Windows 11 nel 2026. Le nuove versioni di anteprima mostrano una Taskbar più personalizzabile.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/06/2026
Windows 11

Microsoft si prepara a introdurre una serie di aggiornamenti significativi per Windows 11 nel corso del 2026, con l'obiettivo di offrire agli utenti una maggiore libertà di personalizzazione. Dopo aver privilegiato per anni un approccio orientato alla semplicità e all'uniformità dell'interfaccia, l'azienda sembra ora intenzionata a restituire alcune funzionalità molto richieste dalla community.

Tra le novità più importanti spiccano i cambiamenti dedicati alla Barra delle applicazioni. Nelle recenti versioni preliminari del sistema operativo è infatti comparsa la possibilità di posizionare nuovamente la Taskbar sui vari lati dello schermo.

Gli utenti potranno scegliere se collocarla nella parte superiore, inferiore, sinistra o destra del desktop, una caratteristica storicamente presente nelle versioni precedenti di Windows.

Spostamento e dimensioni della Taskbar in Windows 11

Microsoft non riproporrà il comportamento visto in Windows 10. Lo spostamento della barra non avverrà tramite trascinamento diretto, ma sarà gestito attraverso una specifica opzione presente nelle impostazioni dedicate alla Taskbar.

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Anche le dimensioni della barra riceveranno maggiore attenzione. La funzione che consente di utilizzare elementi più compatti verrà ampliata, riducendo non soltanto le icone ma anche l'intera altezza della Taskbar.

Rimarranno comunque assenti alcune possibilità avanzate che caratterizzavano Windows 10, come il ridimensionamento manuale completo o la creazione di più righe.

Importante aggiornamento del menù Start su Windows 11 in arrivo

Parallelamente, Microsoft sta lavorando a un importante aggiornamento del menu Start. Gli utenti potranno scegliere tra differenti layout e dimensioni, adattando la schermata alle proprie esigenze. Sarà inoltre possibile decidere quali sezioni visualizzare, nascondendo o mostrando elementi come le applicazioni fissate, i suggerimenti e l'elenco completo dei programmi installati.

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L'azienda introdurrà anche controlli più dettagliati per la gestione dei contenuti consigliati, separandoli dalla cronologia delle attività e dai file recenti. Verrà inoltre aggiunta un'opzione dedicata alla privacy che consentirà di nascondere nome e immagine del profilo dall'interfaccia Start.

Questi cambiamenti fanno parte di una strategia più ampia volta a migliorare prestazioni, affidabilità e usabilità del sistema operativo.

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