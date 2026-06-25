Windows 11 punterà sulla flessibilità con un menu Start più configurabile e una Taskbar più versatile

Importante aggiornamento del menù Start su Windows 11 in arrivo

Parallelamente, Microsoft sta lavorando a un importante aggiornamento del menu Start. Gli utenti potranno scegliere tra differenti layout e dimensioni, adattando la schermata alle proprie esigenze. Sarà inoltre possibile decidere quali sezioni visualizzare, nascondendo o mostrando elementi come le applicazioni fissate, i suggerimenti e l'elenco completo dei programmi installati.

L'azienda introdurrà anche controlli più dettagliati per la gestione dei contenuti consigliati, separandoli dalla cronologia delle attività e dai file recenti. Verrà inoltre aggiunta un'opzione dedicata alla privacy che consentirà di nascondere nome e immagine del profilo dall'interfaccia Start.

Questi cambiamenti fanno parte di una strategia più ampia volta a migliorare prestazioni, affidabilità e usabilità del sistema operativo.