Steam Machine costa troppo? Forse, ma è già andata esaurita in alcuni territori

Le nuove Steam Machine hanno già registrato il tutto esaurito a Hong Kong, in Giappone e a Taiwan , ancor prima della data di lancio ufficiale stabilita da Valve. In queste regioni, l'azienda ha affidato la distribuzione al rivenditore Komodo Station, il quale ha scelto di non adottare un sistema di prevendita a lotteria, come avvenuto su altri territori, preferendo l'acquisto diretto. Questa decisione ha permesso agli utenti più rapidi di accaparrarsi immediatamente le unità disponibili.

E in occidente?

La situazione risulta diversa sui mercati occidentali, come quello statunitense e britannico, dove le persone interessate all'acquisto hanno avuto a disposizione diversi giorni per registrarsi in vista della prevendita. Nelle prossime ore, Valve procederà con un'estrazione casuale per assegnare agli utenti registrati la possibilità di finalizzare l'ordine della propria Steam Machine.

Un dettaglio di Steam Machine

L'azienda ha implementato questo sistema in seguito alle criticità emerse durante il lancio dello Steam Controller. In quell'occasione, la possibilità di acquistare due unità contemporaneamente aveva portato all'esaurimento delle scorte nel giro di pochi minuti; centinaia di controller erano poi riemersi sui siti di compravendita a prezzi fortemente maggiorati. Il nuovo metodo mira proprio a impedire ai bagarini di sfruttare il lancio del nuovo hardware per trarne profitto.

Nel caso di Komodo Station in Asia, è probabile che l'acquisto sia stato portato a termine principalmente dagli appassionati più convinti. Oltre all'elevato costo di partenza del dispositivo, il rivenditore ha imposto il limite di un solo acquisto per cliente, rendendo impossibile comprarne uno per sé e un altro da rivendere. Nonostante il prezzo avesse inizialmente fatto desistere alcuni potenziali acquirenti, la domanda ha confermato una tendenza comune nei lanci tecnologici: una considerevole fetta di pubblico è disposta a sostenere spese importanti per ottenere i dispositivi di ultima generazione non appena disponibili.

Tutte e quattro le configurazioni della Steam Machine sono attualmente esaurite sul portale asiatico. Per dare un'idea dei costi, sul mercato giapponese il prezzo di partenza era fissato a 189.980 yen (circa 1.150 euro) per il modello da 512 GB senza controller, per arrivare a 264.980 yen (circa 1.600 euro) per la versione da 2 TB comprensiva di periferica di controllo.