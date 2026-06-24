Il prezzo di Steam Machine non promette bene per PS6 e Xbox Helix: "più di 1.000€", dicono gli analisti

Gli analisti del mercato videoludico stanno reagendo al prezzo di Steam Machine e, oltre a commentare la console/PC di Valve, stanno spiegando che questo non promette bene nemmeno per PS6 e Xbox Helix, la futura generazione di Sony e Microsoft.

Nello specifico, vari analisti credono che le nuove console non potranno costare meno di 1.000€.