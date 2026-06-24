Il prezzo di Steam Machine non promette bene per PS6 e Xbox Helix: "più di 1.000€", dicono gli analisti

Gli analisti del mercato videoludico stanno reagendo al prezzo di Steam Machine e, oltre a commentare la console/PC di Valve, stanno spiegando che questo non promette bene nemmeno per PS6 e Xbox Helix, la futura generazione di Sony e Microsoft.
Nello specifico, vari analisti credono che le nuove console non potranno costare meno di 1.000€.
I commenti degli analisti sul prezzo di PS6 e Xbox Helix
Joost van Dreunen, CEO di Aldora, ha parlato con GamesIndustry.biz e ha affermato: "A questo punto, la prossima generazione potrebbe non arrivare prima del 2028 e quando sarà distribuita, oltre i 1.000 dollari è il prezzo minimo. Persino i dispositivi già in commercio stanno aumentando di prezzo."
Ha poi aggiunto: "I creatori di memorie - Samsung, SK Hynix, Micron - ora sono 'oltre i consumatori', il che ci dice che i giocatori valgono meno e i prezzi salgono. A inizio mese, la CEO di Xbox Asha Sharma ha ammesso che la prossima Xbox avrà bisogno di un nuovo modello di business e nuovi partner per l'hardware solo per poter essere distribuita, e che le memorie costeranno a fine 2027 cinque volte i prezzi del 2024".
Mat Piscatella, senior director di Circana, ha affermato che non è certo che PS6 e Xbox Helix costeranno 1.000 o più euro, ma non si sente di escludere questa possibilità. Manu Rosier - market intelligence director di Newzoo - ha suggerito che ci saranno delle versioni delle console che costeranno più di mille dollari, ma che ci saranno anche dei modelli a tre cifre (999€ sono tre cifre, badate) perché c'è un importante fattore psicologico nel vedere quattro cifre nel prezzo che non va sottovalutato.
Infine, Piers Harding-Rolls, capo della ricerca sui videogiochi di Ampere Analysis, ha spiegato che dal suo punto di vista le console di Sony e Microsoft costeranno meno di 1.000 euro perché le due compagnie hanno migliori relazioni con i produttori di componenti rispetto a Valve, che ha dovuto vendere Steam Machine con la garanzia di un profitto.
Ricordiamo inoltre che Steam Machine sarebbe dovuta costare almeno 300€ in meno, dicono gli ingegneri di Valve.
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