29

Il prezzo di Steam Machine non promette bene per PS6 e Xbox Helix: "più di 1.000€", dicono gli analisti

Si discute del prezzo della prossima generazione di console di Sony e Microsoft, soprattutto considerando le cifre proposte da Valve per la sua nuova Steam Machine.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/06/2026
Steam Machine

Gli analisti del mercato videoludico stanno reagendo al prezzo di Steam Machine e, oltre a commentare la console/PC di Valve, stanno spiegando che questo non promette bene nemmeno per PS6 e Xbox Helix, la futura generazione di Sony e Microsoft.

Nello specifico, vari analisti credono che le nuove console non potranno costare meno di 1.000€.

I commenti degli analisti sul prezzo di PS6 e Xbox Helix

Joost van Dreunen, CEO di Aldora, ha parlato con GamesIndustry.biz e ha affermato: "A questo punto, la prossima generazione potrebbe non arrivare prima del 2028 e quando sarà distribuita, oltre i 1.000 dollari è il prezzo minimo. Persino i dispositivi già in commercio stanno aumentando di prezzo."

Ha poi aggiunto: "I creatori di memorie - Samsung, SK Hynix, Micron - ora sono 'oltre i consumatori', il che ci dice che i giocatori valgono meno e i prezzi salgono. A inizio mese, la CEO di Xbox Asha Sharma ha ammesso che la prossima Xbox avrà bisogno di un nuovo modello di business e nuovi partner per l'hardware solo per poter essere distribuita, e che le memorie costeranno a fine 2027 cinque volte i prezzi del 2024".

PS6 potrebbe ridurre la RAM da 32 a 24 GB per non far salire troppo il prezzo PS6 potrebbe ridurre la RAM da 32 a 24 GB per non far salire troppo il prezzo

Mat Piscatella, senior director di Circana, ha affermato che non è certo che PS6 e Xbox Helix costeranno 1.000 o più euro, ma non si sente di escludere questa possibilità. Manu Rosier - market intelligence director di Newzoo - ha suggerito che ci saranno delle versioni delle console che costeranno più di mille dollari, ma che ci saranno anche dei modelli a tre cifre (999€ sono tre cifre, badate) perché c'è un importante fattore psicologico nel vedere quattro cifre nel prezzo che non va sottovalutato.

Infine, Piers Harding-Rolls, capo della ricerca sui videogiochi di Ampere Analysis, ha spiegato che dal suo punto di vista le console di Sony e Microsoft costeranno meno di 1.000 euro perché le due compagnie hanno migliori relazioni con i produttori di componenti rispetto a Valve, che ha dovuto vendere Steam Machine con la garanzia di un profitto.

Ricordiamo inoltre che Steam Machine sarebbe dovuta costare almeno 300€ in meno, dicono gli ingegneri di Valve.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Valve #Microsoft #Sony
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il prezzo di Steam Machine non promette bene per PS6 e Xbox Helix: "più di 1.000€", dicono gli analisti