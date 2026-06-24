Star Fox si aggiorna: la patch di lancio aggiunge una modalità, un livello di difficoltà e non solo

Star Fox torna su Nintendo Switch 2 con un remake di Star Fox 64. Come vi abbiamo raccontato, l'opera è di qualità ma ovviamente necessita di alcuni aggiustamenti in prossimità del lancio: è infatti arrivata una patch (la versione 1.1.0 per la precisione) che si occupa di sistemare vari bug.
Inoltre, aggiunge nuove funzionalità, come una modalità e anche un livello di difficoltà aggiuntivo.
Le novità della patch di Star Fox
Ecco la lista delle correzioni per le modalità Campagna e Sfida:
- Risolto un problema per cui, nella schermata di selezione del livello, premere contemporaneamente i pulsanti Obiettivi e Ripeti missione poteva, in rari casi, impedire al gioco di avanzare.
- Risolto un problema per cui, dopo aver superato un checkpoint e raccolto tre anelli d'oro per ottenere una vita extra, selezionare Ricomincia → Checkpoint dal menu di pausa e poi selezionare Esci dal menu di pausa poteva comportare la perdita di una vita.
- Risolto un problema su Meteo per cui l'uso ripetuto del turbo e il sorpasso del boss rendevano impossibile completare il livello.
- Risolto un problema su Solar per cui l'uso ripetuto del turbo subito dopo aver sconfitto il boss e il sorpasso di quest'ultimo impedivano il passaggio alla scena successiva e rendevano impossibile completare il livello.
- Risolto un problema su Aquas per cui colpire con un siluro un Garoa protetto da un guscio aumentava erroneamente il conteggio dei colpi bonus.
- Risolto un problema su Meteo per cui colpire un Flip Bot con un colpo caricato aumentava erroneamente il conteggio dei colpi bonus derivanti dall'esplosione.
- Risolto un problema su Venom per cui, se il proprio Arwing veniva distrutto e si ricominciava immediatamente dopo aver sconfitto il boss, veniva aggiunto il conteggio dei colpi dovuto alla sconfitta del boss.
- Risolto un problema su Bolse per cui colpire con un colpo caricato una nave nemica dotata di campo di forza a volte aumentava erroneamente il conteggio dei colpi.
- Corretto un testo di sfida errato su Solar: "Metti a segno 25 colpi usando le bombe contro nemici e rocce" è stato corretto in "Distruggi 25 nemici e rocce con le bombe."
- Risolto un problema in Sector X per cui la sfida "Distruggi 10 mine di prossimità con una sola bomba" a volte non veniva riconosciuta come completata, anche quando le condizioni erano soddisfatte.
- Inoltre, è stato risolto un problema per cui la sfida su Venom poteva essere completata anche dopo aver subito danni per aver urtato una statua di pietra.
Inoltre, sono state aggiunte nuove funzionalità, ovvero la modalità Battaglia, le impostazioni per l'avatar e anche una nuova difficoltà, "Modalità Campagna Facile" che dovrebbe venire in soccorso di chiunque preferisca giocare senza troppo stress ed esplorare la storia senza sforzi.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Star Fox.
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