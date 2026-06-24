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A Milano CityLife debutta il nuovo Spazio Nintendo dentro un negozio Gamelife

La struttura fungerà sia da punto vendita per software e merchandising, sia da luogo di ritrovo dove l'utenza potrà testare i titoli dell'azienda nipponica.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/06/2026
Il nuovo spazio Nintendo

Nintendo e la catena commerciale Gamelife hanno annunciato l'apertura dello "Spazio Nintendo", una nuova area interamente dedicata ai videogiochi per le console della casa di Mario situata all'interno del Centro Commerciale CityLife di Milano, in Piazza Tre Torri.

L'inaugurazione ufficiale della struttura è fissata per il 30 giugno, con un evento aperto al pubblico che si svolgerà dalle ore 18:00 alle 22:00 e che vedrà la partecipazione di rappresentanti di entrambe le aziende.

Altri dettagli

Il nuovo spazio commerciale è stato progettato per unire la classica vendita al dettaglio all'intrattenimento interattivo. All'interno dell'area, i visitatori avranno a disposizione postazioni per provare i videogiochi e partecipare ad attività organizzate (attualmente non ci sono ancora annunci in merito).

La vetrina del negozio di Gamelife che ospiterà lo Spazio Nintendo
La vetrina del negozio di Gamelife che ospiterà lo Spazio Nintendo

Oltre all'aspetto prettamente videoludico, la struttura opererà come punto vendita per i prodotti del marchio, offrendo un catalogo che include console, software e il merchandising ufficiale legato ai principali franchise della casa di Kyoto, come Mario, Zelda o il recente Star Fox, che abbiamo appena recensito.

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Questa nuova apertura consolida la partnership tra Nintendo e Gamelife in Italia, con l'intento dichiarato di creare un luogo fisico che operi non solo come spazio commerciale, ma anche come punto di incontro per la community e gli appassionati del settore. In particolare per i fan di Nintendo.

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