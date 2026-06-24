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Devi cambiare scheda madre? Dai un'occhiata all'ASUS ROG Strix B850 in offerta al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sulla scheda madre ASUS ROG Strix B850 il cui prezzo cala al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   24/06/2026
Scheda madre ASUS

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sulla scheda madre ASUS ROG Strix B850: l'offerta prevede uno sconto attivo del 24% per un costo totale e finale di 229,99€ (suo minimo storico). Puoi acquistarla cliccando direttamente su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il banner qui sotto: La ASUS ROG Strix B850 è una scheda madre progettata per offrire prestazioni elevate e una piattaforma pronta per il futuro, con particolare attenzione alle esigenze dell'elaborazione basata sull'intelligenza artificiale. Grazie al socket AM5, è compatibile con i processori AMD Ryzen Serie 9000, 8000 e 7000.

Ulteriori dettagli sulla scheda madre

Questa scheda madre integra diverse funzioni intelligenti ASUS pensate per semplificare la gestione del sistema. Tecnologie come ASUS AI Advisor, AI Cache Boost, AI Networking II, AI Cooling II e AEMP aiutano a ottimizzare configurazione, raffreddamento, memoria e prestazioni complessive, adattando il computer alle diverse esigenze di utilizzo.

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Il comparto termico è stato sviluppato per garantire stabilità anche sotto carichi elevati. La scheda dispone di grandi dissipatori collegati ai VRM, , dotati di cuscinetti termici ad alta conduttività e di una copertura I/O integrata, migliorando la dissipazione del calore e la durata dei componenti. La dotazione di porte include una USB-C frontale da 20 Gbps, due porte USB da 5 Gbps, tre USB 2.0 e una porta HDMI.

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