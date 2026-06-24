iPhone Fold (o Ultra) non dovrebbe subire ritardi: Apple avrebbe risolto i problemi della cerniera

Il primo smartphone pieghevole di Apple sembra essere sempre più vicino al debutto commerciale. Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda di Cupertino avrebbe superato una delle sfide tecniche più impegnative dell'intero progetto, aprendo la strada all'avvio della produzione di massa già nel mese di luglio.
Le informazioni riportate indicano che il dispositivo, spesso identificato come iPhone Fold, avrebbe completato con successo una fase cruciale di produzione sperimentale avvenuta nel mese di aprile. Il buon esito dei test avrebbe convinto Apple a procedere con le fasi successive della realizzazione del prodotto, mantenendo invariata la tabella di marcia prevista per il lancio.
Apple potrebbe aver risolto il problema della cerniera di iPhone Fold
Tra gli elementi più complessi da sviluppare figurava la nuova cerniera realizzata con una struttura in metallo liquido e componenti stampati in 3D. Questo sistema rappresentava uno dei punti più delicati del progetto, poiché doveva garantire robustezza, affidabilità e una piega del display il meno visibile possibile.
Secondo le fonti, durante le prove di durata effettuate su milioni di aperture e chiusure erano emersi alcuni inconvenienti. In particolare, la cerniera avrebbe prodotto rumori indesiderati dopo un utilizzo prolungato. Inoltre, alcune fasi dell'assemblaggio avrebbero evidenziato tolleranze superiori alle aspettative, causando un aumento dei difetti produttivi.
Apple ha puntato a perfezionare la gestione della cerniera su iPhone Fold
Apple avrebbe investito notevoli risorse per perfezionare questo componente, considerato fondamentale non soltanto per la sensazione di qualità percepita dagli utenti, ma anche per limitare la formazione della piega centrale del display, uno degli aspetti più criticati negli smartphone pieghevoli presenti sul mercato.
Con gran parte di queste problematiche apparentemente risolte, il progetto avrebbe ricevuto il via libera per l'ingresso nella produzione su larga scala. Parallelamente, Samsung starebbe preparando la fornitura dei pannelli OLED M16 destinati al nuovo dispositivo.
Le precedenti indiscrezioni parlavano di una prima fornitura composta da circa tre milioni di schermi OLED destinati alla fase iniziale della commercializzazione. Se le informazioni si riveleranno corrette, Apple potrebbe quindi rispettare la finestra di lancio prevista per settembre.
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