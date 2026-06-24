iPhone Fold (o Ultra) non dovrebbe subire ritardi: Apple avrebbe risolto i problemi della cerniera

Le informazioni riportate indicano che il dispositivo, spesso identificato come iPhone Fold, avrebbe completato con successo una fase cruciale di produzione sperimentale avvenuta nel mese di aprile. Il buon esito dei test avrebbe convinto Apple a procedere con le fasi successive della realizzazione del prodotto, mantenendo invariata la tabella di marcia prevista per il lancio.

Apple potrebbe aver risolto il problema della cerniera di iPhone Fold

Tra gli elementi più complessi da sviluppare figurava la nuova cerniera realizzata con una struttura in metallo liquido e componenti stampati in 3D. Questo sistema rappresentava uno dei punti più delicati del progetto, poiché doveva garantire robustezza, affidabilità e una piega del display il meno visibile possibile.

Secondo le fonti, durante le prove di durata effettuate su milioni di aperture e chiusure erano emersi alcuni inconvenienti. In particolare, la cerniera avrebbe prodotto rumori indesiderati dopo un utilizzo prolungato. Inoltre, alcune fasi dell'assemblaggio avrebbero evidenziato tolleranze superiori alle aspettative, causando un aumento dei difetti produttivi.