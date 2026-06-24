I primi voti di Star Fox per Nintendo Switch 2 sono buoni e ottimi

Tempo di voti per il remake di Star Fox per Nintendo Switch 2, che arriva sul mercato accompagnato dalle recensioni della stampa. In generale, i voti vanno dal buono all'ottimo, con alcuni picchi verso l'eccellenza. A prevalere sono comunque i giudizi intorno all'8, per un gioco che sicuramente riesce a rinverdire i fasti della serie.
I primi voti
In generale, i giudizi parlano di un remake più che riuscito, anche se un po' tutti sottolineano il fatto che manca di ambizioni, limitandosi a riproporre l'originale tecnicamente aggiornato.
In particolare, mancano contenuti aggiuntivi che allunghino la breve campagna single player, con anche le mappe della modalità multigiocatore che si esauriscono in breve tempo, come raccontato anche nella nostra recensione.
- Nintendo Connect: 100%
- Loot Level Chill: 10 / 10
- WellPlayed: 9 / 10
- Gameliner: 4.5 / 5
- SECTOR.sk: 8.5 / 10
- Nintendo Blast: 8.5 / 10
- Cerealkillerz: 8.4 / 10
- Giant Bomb: 4 / 5
- Forbes: 8 / 10
- PPE.pl: 8 / 10
- Enternity.gr: 8 / 10
- Console Creatures: 8 / 10
- Digitec Magazine: 4 / 5
- TheSixthAxis: 7 / 10
- Gameblog: 7 / 10
- Saudi Gamer: 3.5 / 5
Per il resto vi ricordiamo che Star Fox uscirà il 25 giugno 2026. Se vi interessa, potete scaricare la demo ufficiale dal Nintendo eShop.
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