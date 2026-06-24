Il lapto HP Victus 15 con scheda video NVIDIA GeForce RTX 5050 è scontatissimo su Amazon per i Prime Days

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta sul laptop HP Victus 15 che cala drasticamente di prezzo: la promo, infatti, prevede uno sconto attivo del 33% (400€) per un costo d'acquisto finale di 799€. Il laptop può essere comprato anche a rate con il servizio Amazon dedicato. Procedi direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: L'HP Victus 15-fa2003sl è un notebook gaming progettato per offrire prestazioni elevate sia nel gioco che nelle attività quotidiane. Basato su Windows 11, sfrutta le più recenti ottimizzazioni del sistema operativo Microsoft. Il cuore del dispositivo è il processore Intel Core 5-210H.