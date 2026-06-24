Il lapto HP Victus 15 con scheda video NVIDIA GeForce RTX 5050 è scontatissimo su Amazon per i Prime Days

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta sul laptop HP Victus 15 che cala drasticamente di prezzo: la promo, infatti, prevede uno sconto attivo del 33% (400€) per un costo d'acquisto finale di 799€. Il laptop può essere comprato anche a rate con il servizio Amazon dedicato. Procedi direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: L'HP Victus 15-fa2003sl è un notebook gaming progettato per offrire prestazioni elevate sia nel gioco che nelle attività quotidiane. Basato su Windows 11, sfrutta le più recenti ottimizzazioni del sistema operativo Microsoft. Il cuore del dispositivo è il processore Intel Core 5-210H.
Ulteriori dettagli sul laptop
Lato memorie dispone di 16 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD PCIe Gen4 da 512 GB, una combinazione che assicura caricamenti rapidi, multitasking fluido e spazio sufficiente per giochi, software e contenuti multimediali.
Sul fronte grafico, il notebook integra una scheda video NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8 GB di memoria dedicata. Questa GPU consente di affrontare i titoli più recenti sfruttando tecnologie avanzate come il ray tracing, per effetti visivi più realistici e coinvolgenti.
Il display IPS da 15,6" con risoluzione Full HD offre immagini nitide e colori ben definiti. Il refresh rate di 144 Hz garantisce una maggiore fluidità nelle sessioni di gioco, mentre il trattamento antiriflesso e la luminosità di 300 nit migliorano la visibilità
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