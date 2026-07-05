Star Fox è ancora primo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2: l'ottimo remake del classico SNES del 1993 mantiene la vetta della top 10 per la terza settimana di fila e sembra intenzionato a portare avanti questo dominio ancora a lungo.
In seconda posizione risale la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077, che supera anche la nuova edizione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mentre Pokémon Pokopia e Mario Kart World completano la top five, posizionandosi rispettivamente quarto e quinto.
- Star Fox
- Cyberpunk 2077
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Pokémon Pokopia
- Mario Kart World
- Moonlight Peaks
- Donkey Kong Bananza
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
- Yoshi and the Mysterious Book
- Devil May Cry 5
L'unica new entry della settimana è l'edizione Nintendo Switch 2 di Moonlight Peaks, in sesta posizione grazie alle sole prenotazioni: un life sim che affronta con umorismo e leggerezza temi sovrannaturali, fra vampiri e lupi mannari.
La classifica digitale
Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, l'appena citato Moonlight Peaks si è imposto anche sull'ottima Hunter Edition di Devil May Cry 5 per Nintendo Switch 2, guadagnando la testa della classifica.
- Moonlight Peaks
- Devil May Cry 5
- Deltarune
- Hades 2
- Red Dead Redemption
- Blue Prince
- Fallout 4
- Dave the Diver
- Plants Vs. Zombies: Replanted
- Mina the Hollower
Dietro questa coppia troviamo anche questa settimana Deltarune, Hades 2 e Red Dead Redemption, a conferma di un blocco piuttosto solido, che viene mantenuto in alto da un mix di popolarità e promozioni.
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