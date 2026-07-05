Star Fox è ancora primo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2: l'ottimo remake del classico SNES del 1993 mantiene la vetta della top 10 per la terza settimana di fila e sembra intenzionato a portare avanti questo dominio ancora a lungo.

In seconda posizione risale la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077, che supera anche la nuova edizione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mentre Pokémon Pokopia e Mario Kart World completano la top five, posizionandosi rispettivamente quarto e quinto.

Star Fox Cyberpunk 2077 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Pokémon Pokopia Mario Kart World Moonlight Peaks Donkey Kong Bananza The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Yoshi and the Mysterious Book Devil May Cry 5

L'unica new entry della settimana è l'edizione Nintendo Switch 2 di Moonlight Peaks, in sesta posizione grazie alle sole prenotazioni: un life sim che affronta con umorismo e leggerezza temi sovrannaturali, fra vampiri e lupi mannari.