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Star Fox è ancora primo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Per la terza settimana consecutiva, la classifica eShop dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2 vede Star Fox in prima posizione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/07/2026
I protagonisti di Star Fox

Star Fox è ancora primo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2: l'ottimo remake del classico SNES del 1993 mantiene la vetta della top 10 per la terza settimana di fila e sembra intenzionato a portare avanti questo dominio ancora a lungo.

In seconda posizione risale la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077, che supera anche la nuova edizione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mentre Pokémon Pokopia e Mario Kart World completano la top five, posizionandosi rispettivamente quarto e quinto.

  1. Star Fox
  2. Cyberpunk 2077
  3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  4. Pokémon Pokopia
  5. Mario Kart World
  6. Moonlight Peaks
  7. Donkey Kong Bananza
  8. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
  9. Yoshi and the Mysterious Book
  10. Devil May Cry 5
Star Fox torna su Nintendo Switch 2: la recensione di un classico anacronistico che funziona ancora Star Fox torna su Nintendo Switch 2: la recensione di un classico anacronistico che funziona ancora

L'unica new entry della settimana è l'edizione Nintendo Switch 2 di Moonlight Peaks, in sesta posizione grazie alle sole prenotazioni: un life sim che affronta con umorismo e leggerezza temi sovrannaturali, fra vampiri e lupi mannari.

La classifica digitale

Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, l'appena citato Moonlight Peaks si è imposto anche sull'ottima Hunter Edition di Devil May Cry 5 per Nintendo Switch 2, guadagnando la testa della classifica.

  1. Moonlight Peaks
  2. Devil May Cry 5
  3. Deltarune
  4. Hades 2
  5. Red Dead Redemption
  6. Blue Prince
  7. Fallout 4
  8. Dave the Diver
  9. Plants Vs. Zombies: Replanted
  10. Mina the Hollower

Dietro questa coppia troviamo anche questa settimana Deltarune, Hades 2 e Red Dead Redemption, a conferma di un blocco piuttosto solido, che viene mantenuto in alto da un mix di popolarità e promozioni.

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