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Meccha Chameleon ha venduto 15 milioni di copie su Steam: è record

Il successo di Meccha Chameleon non accenna a fermarsi: il titolo di lemorion_1224 ha superato quota quindici milioni di copie vendute su Steam, stabilendo un record.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/07/2026
Uno dei personaggi di Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
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Meccha Chameleon ha venduto 15 milioni di copie su Steam in meno di un mese: si tratta di risultati da record per il titolo di lemorion_1224, che allo stato attuale risulta essere il gioco più venduto del 2026 sulla piattaforma Valve, nonché quello venduto più rapidamente.

Pubblicato lo scorso 10 giugno e disponibile a un prezzo davvero accessibile, pari a soli 6,15€, che ha sicuramente contribuito alla sua diffusione, Meccha Chameleon è riuscito nel giro di poche ore a catturare l'attenzione di un gran numero di utenti, macinando fin da subito numeri impressionanti.

L'idea alla base di questa esperienza multiplayer si rifà al classico nascondino, arricchendo però l'impianto trandizionale con elementi come l'osservazione, l'inganno e la capacità dei giocatori di mimetizzarsi all'interno dello scenario.

Meccha Chameleon è il nuovo gioco spinto dagli streamer a vendere 1 milione di copie Meccha Chameleon è il nuovo gioco spinto dagli streamer a vendere 1 milione di copie

Come spesso accade in questi casi, alcuni streamer si sono innamorati di Meccha Chameleon e lo hanno portato nelle loro dirette, facendo in modo che venisse visto da un ampio pubblico e generando la curiosità necessaria per dare il via a un nuovo trend.

Una moda passeggera?

Ancora primo nella classifica Steam, Meccha Chameleon accumula vendite a ritmi vertiginosi e molti si chiedono se il progetto di lemorion_1224 sia destinato a cadere nel dimenticatoio nel giro di qualche settimana oppure no.

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La risposta naturalmente arriverà col tempo, ma è chiaro che gli autori stanno gestendo l'inaspettato successo con attenzione e competenza, aggiornando e rifinendo il gioco anche e soprattutto sulla base del feedback degli utenti.

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