Meccha Chameleon ha venduto 15 milioni di copie su Steam: è record

Meccha Chameleon ha venduto 15 milioni di copie su Steam in meno di un mese: si tratta di risultati da record per il titolo di lemorion_1224, che allo stato attuale risulta essere il gioco più venduto del 2026 sulla piattaforma Valve, nonché quello venduto più rapidamente.

Pubblicato lo scorso 10 giugno e disponibile a un prezzo davvero accessibile, pari a soli 6,15€, che ha sicuramente contribuito alla sua diffusione, Meccha Chameleon è riuscito nel giro di poche ore a catturare l'attenzione di un gran numero di utenti, macinando fin da subito numeri impressionanti.

L'idea alla base di questa esperienza multiplayer si rifà al classico nascondino, arricchendo però l'impianto trandizionale con elementi come l'osservazione, l'inganno e la capacità dei giocatori di mimetizzarsi all'interno dello scenario.

Come spesso accade in questi casi, alcuni streamer si sono innamorati di Meccha Chameleon e lo hanno portato nelle loro dirette, facendo in modo che venisse visto da un ampio pubblico e generando la curiosità necessaria per dare il via a un nuovo trend.