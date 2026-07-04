Xbox Game Pass Essential ha ricevuto a sorpresa altri cinque giochi nel catalogo

Xbox Game Pass Essential è il tier più basso degli abbonamenti Microsoft e quello che vede gli aggiornamenti più rari al proprio catalogo, dunque il fatto che nelle ore scorse siano stati introdotti cinque nuovi giochi al suo interno emerge come una sorpresa.
Nelle ore scorse, al catalogo di base di Game Pass Essential sono stati dunque aggiunti i seguenti giochi:
- Full Throttle Remastered
- Costume Quest 2
- Shadowrun: Returns
- Shadowrun: Dragonfall
- Shadowrun: Hong Kong
Le tempistiche di pubblicazione, permanenza e rotazione dei giochi su Game Pass Essential non sono ben chiare, ma possiamo aspettarci che questi giochi permangano almeno per un anno all'interno dell'abbonamento.
Un catalogo in lenta espansione
Al prezzo di 8,99€ al mese, Xbox Game Pass Essential è il nuovo nome del livello base dell'abbonamento che in precedenza era noto come Game Pass Core, a sua volta derivato dal vecchio Xbox Live Gold e considerando l'entry level dell'abbonamento Microsoft.
Sostanzialmente, è l'accesso al multiplayer online su console Xbox, ma consente anche di accedere a un catalogo di giochi in ampliamento, che comprende ovviamente solo una porzione dei titoli presenti sui tier superiori ma comunque con qualche decina di giochi disponibili.
Tra questi figurano ora anche i cinque titoli aggiunti in queste ore, dunque, in attesa del probabilmente annuncio sui nuovi giochi in arrivo su Game Pass Ultimate e Premium a luglio che dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, forse martedì 7 o mercoledì 8 luglio.
Full Throttle Remastered è la versione rimasterizzata della particolare avventura grafica "on the road" sui motociclisti creata da Tim Schafer per LucasArts e poi passata a Double Fine, così come Costume Quest 2 fa parte del catalogo del team in questione.
A questi due si aggiunge l'intera trilogia di Shadowrun, che rappresenta una reinterpretazione moderna dello strategico a turni ad ambientazione cyberpunk collegata allo storico franchise.
Nel frattempo, abbiamo visto gli otto giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass a metà luglio.
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