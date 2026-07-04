Xbox Game Pass Essential ha ricevuto a sorpresa altri cinque giochi nel catalogo

Xbox Game Pass Essential è il tier più basso degli abbonamenti Microsoft e quello che vede gli aggiornamenti più rari al proprio catalogo, dunque il fatto che nelle ore scorse siano stati introdotti cinque nuovi giochi al suo interno emerge come una sorpresa.

Nelle ore scorse, al catalogo di base di Game Pass Essential sono stati dunque aggiunti i seguenti giochi:

Le tempistiche di pubblicazione, permanenza e rotazione dei giochi su Game Pass Essential non sono ben chiare, ma possiamo aspettarci che questi giochi permangano almeno per un anno all'interno dell'abbonamento.