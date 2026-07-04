Xbox Game Pass perderà otto giochi a metà luglio, vediamo quali

In attesa dell'annuncio sui nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, che a questo punto dovrebbe arrivare durante la prossima settimana, sono emersi gli otto giochi che lasceranno il catalogo a metà luglio, tra i quali diversi titoli interessanti, come vediamo qui sotto.

Questi sono dunque gli otto giochi che verranno rimossi dal catalogo di Game Pass il 15 luglio:

Golf With Your Friends (Xbox, PC, Cloud)

Stellaris (Xbox, PC, Cloud)

EA Sports FC 24 (Xbox, Cloud)

Super Fantasy Kingdom (PC)

PowerWash Simulator (Xbox, PC, Cloud)

Techtonica (Xbox, PC, Cloud)

Dungeons of Hinterberg (Xbox, PC, Cloud)

Shadow of the Tomb Raider (Xbox, PC, Cloud)

Da notare che un primo elenco emerso sull'app indicava anche altri tre titoli, ovvero My Friendly Neighborhood, Whiskerwood e Back to the Dawn, ma sono stati rimossi dalla lista e dunque non dovrebbero lasciare il servizio.