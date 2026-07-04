Xbox Game Pass perderà otto giochi a metà luglio, vediamo quali

In attesa dell'annuncio sui nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, che a questo punto dovrebbe arrivare durante la prossima settimana, sono emersi gli otto giochi che lasceranno il catalogo a metà luglio, tra i quali diversi titoli interessanti, come vediamo qui sotto.
Questi sono dunque gli otto giochi che verranno rimossi dal catalogo di Game Pass il 15 luglio:
- Golf With Your Friends (Xbox, PC, Cloud)
- Stellaris (Xbox, PC, Cloud)
- EA Sports FC 24 (Xbox, Cloud)
- Super Fantasy Kingdom (PC)
- PowerWash Simulator (Xbox, PC, Cloud)
- Techtonica (Xbox, PC, Cloud)
- Dungeons of Hinterberg (Xbox, PC, Cloud)
- Shadow of the Tomb Raider (Xbox, PC, Cloud)
Da notare che un primo elenco emerso sull'app indicava anche altri tre titoli, ovvero My Friendly Neighborhood, Whiskerwood e Back to the Dawn, ma sono stati rimossi dalla lista e dunque non dovrebbero lasciare il servizio.
Alcuni giochi da recuperare
Si tratta di una mandata piuttosto ricca di giochi in uscita, dunque potrebbe valere la pena dare la priorità ad alcuni di questi prima che vengano rimossi da Xbox Game Pass, oppure procedere con l'acquisto sfruttando gli sconti del 20% che caratterizzano la maggiore parte dei titoli presenti.
In particolare, Stellaris è un ottimo strategico in tempo reale di ampia scala, appartenente al classico genere dei 4X e ad ambientazione spaziale, che può facilmente affascinare gli appassionati.
Tra gli altri, il titolo di maggiore spicco è probabilmente Shadow of the Tomb Raider, che tuttavia può facilmente essere recuperato, al giorno d'oggi, all'interno di uno dei frequenti sconti di cui è protagonista insieme agli altri capitoli della nuova trilogia.
PowerWash Simulator pu creare facilmente assuefazione ma è stato recentemente sostituito dal secondo capitolo all'interno del catalogo, mentre una menzione speciale va a Dungeons of Hinterberg, per la sua particolare interpretazione dell'action RPG con un'ambientazione in stile "alpino".
Considerando le tempistiche standard di Microsoft, è probabile che l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo su Game Pass arrivi martedì 7 o mercoledì 8 luglio, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.
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