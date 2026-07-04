Il nuovo Shantae ha un periodo di uscita e una prima immagine, in attesa della presentazione

WayForward sta lavorando a un nuovo capitolo di Shantae, che dovrebbe rappresentare il settimo gioco maggiore all'interno della serie che va avanti ormai da quasi 25 anni e può essere considerata un franchise storico.
Era già emersa la conferma che il settimo capitolo della serie Shantae è ufficialmente in sviluppo, come riferito lo scorso ottobre da Matt Bozon, direttore aziendale di WayForward Technologies, ma ancora senza alcun dettaglio preciso sul nuovo gioco in lavorazione.
Quello che è venuto fuori nel corso dell'Anime Expo attualmente in corso presso Los Angeles è una ulteriore precisazione sul periodo di uscita previsto per il nuovo gioco, che dovrebbe arrivare nel corso del 2027.
Il settimo Shantae è in arrivo
A riferire questa breve e semplice informazione è stata la stessa WayForward attraverso il suo account social, ma purtroppo anche in questo caso non vengono fornite ulteriori informazioni sul titolo, su cui resta dunque il mistero.
Il messaggio indica la pubblicazione di una nuova immagine teaser che può essere vista a corredo del messaggio e che ritrae semplicemente la protagonista con un look leggermente rivisto.
"Racconti tutti nuovi di Shantae!" Si legge accanto all'immagine dell'esotica genietta, con sotto la scritta "In arrivo nel 2027", cosa che fa pensare a una presentazione non troppo lontana.
Se il gioco è previsto uscire l'anno prossimo, quantomeno un annuncio con presentazione ufficiale dovrebbe arrivare nel corso di quest'anno, probabilmente, ma al momento non abbiamo ancora alcuna informazione.
Si tratterebbe del settimo capitolo della serie di action platform, poi con innesti in stile metroidvania, partita nel 2002 con Shantae su Game Boy Color e rilanciata poi con notevole successo nel 2010 con Shantae: Risky's Revenge per Nintendo DSi, poi convertito anche per varie altre piattaforme.
Il capitolo più recente è Shantae Advance: Risky Revolution, uscito nel 2025 su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e anche Game Boy Advance, rimanendo fedele allo spirito della serie.
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