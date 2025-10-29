Il settimo capitolo della serie Shantae è ufficialmente in sviluppo

Lo studio di sviluppo WayForward ha annunciato che è in sviluppo il settimo capitolo della serie Shantae. La notizia è stata data da Matt Bozon, direttore aziendale di WayForward, durante la trasmissione live LRG3 2025: "Oggi posso condividere una notizia davvero entusiasmante: stiamo lavorando duramente a un nuovo, episodio della serie Shantae, il settimo. Non avremo nulla da mostrare per un po', ma speriamo che lo attendiate con entusiasmo."
Nessuna informazione.
Non si può dire che non sia stato sincero, nel senso che non c'è davvero alcuna informazione sul gioco. Non se ne conosce neanche il titolo definitivo. Quindi, non ci resta che aspettare di saperne di più prima di fare qualsiasi considerazione.
La serie Shantae nasce nel 2002 su Game Boy Color. Ne è protagonista Shantae, una giovane mezzogenia che protegge la città costiera di Scuttle Town dai pirati, mostri e minacce magiche varie, compresa la sua rivale, Risky Boots. Il gameplay è quello dei metroidvania, con combattimenti corpo a corpo, trasformazioni magiche da sbloccare e tanti segreti da scoprire.
I capitoli principali della serie sono:
- Shantae
- Shantae: Risky's Revenge
- Shantae and the Pirate's Curse
- Shantae: Half-Genie Hero
- Shantae and the Seven Sirens
- Shantae Advance: Risky Revolution
Chiaramente ora c'è anche il settimo capitolo in arrivo. Speriamo che venga mostrato presto.