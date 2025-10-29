Il settimo capitolo della serie Shantae è ufficialmente in sviluppo

Lo studio di sviluppo WayForward ha annunciato che è in sviluppo il settimo capitolo della serie Shantae. La notizia è stata data da Matt Bozon, direttore aziendale di WayForward, durante la trasmissione live LRG3 2025: "Oggi posso condividere una notizia davvero entusiasmante: stiamo lavorando duramente a un nuovo, episodio della serie Shantae, il settimo. Non avremo nulla da mostrare per un po', ma speriamo che lo attendiate con entusiasmo."