Alpha Dog Games si distacca da Microsoft e torna indipendente

Alpha Dog Games era stato chiuso nel 2024 all'interno della sostanziosa ristrutturazione effettuata in tale anno a Zenimax che aveva portato alla conclusione anche di Arkane Austin e Tango GameWorks , con il personale che era stato praticamente riassorbito all'interno del gruppo e distribuito su altri studi.

Una vera e propria rinascita

"Siamo grati a Microsoft per aver lavorato con noi in questa transizione e aver consentito ad Alpha Dog Games di tornare indipendente", ha affermato Woods, senza però poter discutere ulteriormente di nuovi progetti, per il momento.

Il logo di Alpha Dog Games

"Siamo incredibilmente entusiasti di riavere tra le mani il nome che abbiamo costruito con tanto impegno e orgoglio", ha dichiarato Woods, riferendo inoltre che il team sta "valutando opportunità con partner, editori, licenziatari e altri soggetti".

Il team è noto soprattutto per aver sviluppato Mighty DOOM, uno sparatutto con visuale dall'alto incentrato sul mondo di DOOM ma filtrato in un'ottica particolare, progettato specificamente per le piattaforme mobile.

"La passione della community ci ha ricordato quanto fossero speciali queste esperienze, e non potremmo essere più entusiasti di ciò che il futuro potrebbe riservarci".

Alpha Dog Games ha base in Nuova Scozia ed è stato fondato nel 2012 come team specializzato principalmente in giochi per piattaforme mobile e venne acquisito da Zenimax nel 2019.