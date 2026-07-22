Preordina Grime 2 Definitive Edition per PS5, il metroidvania con contenuti esclusivi

Se sei alla ricerca di un nuovo metroidvania, su Amazon è disponibile il preordine di Grime 2 Definitive Edition per PS5 a 39,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, tenendo a mente che l'uscita ufficiale è prevista per il 15 settembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto, dalle caratteristiche del gioco ai contenuti di questa edizione speciale.
Contenuti e gameplay
Come ti abbiamo anticipato, questa edizione include diversi contenuti, tra cui il gioco base, una cover reversibile, 3 carte boss e un mini poster con la mappa del mondo di gioco. Si tratta quindi di un'edizione perfetta per i più appassionati ma anche per i collezionisti. Grime 2 è il sequel del metroidvania del 2021, in cui vestirai i panni di un Senzaforma ed esplorerai un mondo ricco sconfiggendo boss epici. Potrai sfruttare una serie di abilità, armi e forme evocabili.
Lo stile di gioco è personalizzabile in base alle tue preferenze. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione del primo Grime, in modo da avere un'idea più chiara di questo sequel. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.