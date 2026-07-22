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Preordina Grime 2 Definitive Edition per PS5, il metroidvania con contenuti esclusivi

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine della Definitive Edition di Grime 2, il metroidvania di Clover Bite in cui vestirai i panni di un Senzaforma.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/07/2026
Grime 2 Definitive Edition PS5
GRIME II
GRIME II
News Video

Se sei alla ricerca di un nuovo metroidvania, su Amazon è disponibile il preordine di Grime 2 Definitive Edition per PS5 a 39,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, tenendo a mente che l'uscita ufficiale è prevista per il 15 settembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto, dalle caratteristiche del gioco ai contenuti di questa edizione speciale.

Contenuti e gameplay

Come ti abbiamo anticipato, questa edizione include diversi contenuti, tra cui il gioco base, una cover reversibile, 3 carte boss e un mini poster con la mappa del mondo di gioco. Si tratta quindi di un'edizione perfetta per i più appassionati ma anche per i collezionisti. Grime 2 è il sequel del metroidvania del 2021, in cui vestirai i panni di un Senzaforma ed esplorerai un mondo ricco sconfiggendo boss epici. Potrai sfruttare una serie di abilità, armi e forme evocabili.

I contenuti di Grime 2 Definitive Edition
I contenuti di Grime 2 Definitive Edition

Lo stile di gioco è personalizzabile in base alle tue preferenze. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione del primo Grime, in modo da avere un'idea più chiara di questo sequel. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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