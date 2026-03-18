4

Grime 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, lo stesso giorno della versione per PC di Steam

Grime 2 arriva il 31 marzo anche su PS5 e Xbox Series X|S, lo stesso giorno della versione PC. Il sequel espande l'universo dark del primo capitolo con nuove abilità, trasformazioni e aree più vaste.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/03/2026
Artwork di Grime II
GRIME II
GRIME II
Video

A pochissimi giorni dalla pubblicazione, Kwalee e il team di Clover Bite hanno annunciato a sorpresa che Grime 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Le versioni console del metroidvania dark fantasy debutteranno in contemporanea con quella PC su Steam, fissata per il 31 marzo. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer dedicato, visibile tramite il player sottostante.

Ancora più oscuro, ancora più trasformazioni

Grime 2 riprende l'universo oscuro e amplia la formula del primo capitolo, proponendo un action‑adventure metroidvania ambientato in un mondo in continua mutazione dove materia organica, sculture viventi e architetture impossibili si fondono in un'unica raccapricciante entità pulsante.

Il giocatore interpreta un Senzaforma, una creatura capace di assorbire i nemici e assumere le loro forme per sfruttarne poteri e abilità. Ogni creatura sconfitta può essere "consumata", sbloccando tecniche che modificano approccio, mobilità e stile offensivo. Il corpo modellabile del protagonista permette inoltre di lanciare una sorta di liana, sparare proiettili e interagire con l'ambiente in modi diversi.

Grime 2 può ora essere provato in anteprima, con una nuova demo disponibile per l'oscuro metroidvania Grime 2 può ora essere provato in anteprima, con una nuova demo disponibile per l'oscuro metroidvania

Il sequel introduce aree più vaste, una maggiore verticalità e un level design più aperto, che incoraggia l'esplorazione e la sperimentazione, mentre lato combattimenti troviamo nuove armi, trasformazioni e possibilità di personalizzazione.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Grime 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, lo stesso giorno della versione per PC di Steam