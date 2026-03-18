Grime 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, lo stesso giorno della versione per PC di Steam

A pochissimi giorni dalla pubblicazione, Kwalee e il team di Clover Bite hanno annunciato a sorpresa che Grime 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S .

Ancora più oscuro, ancora più trasformazioni

Grime 2 riprende l'universo oscuro e amplia la formula del primo capitolo, proponendo un action‑adventure metroidvania ambientato in un mondo in continua mutazione dove materia organica, sculture viventi e architetture impossibili si fondono in un'unica raccapricciante entità pulsante.

Il giocatore interpreta un Senzaforma, una creatura capace di assorbire i nemici e assumere le loro forme per sfruttarne poteri e abilità. Ogni creatura sconfitta può essere "consumata", sbloccando tecniche che modificano approccio, mobilità e stile offensivo. Il corpo modellabile del protagonista permette inoltre di lanciare una sorta di liana, sparare proiettili e interagire con l'ambiente in modi diversi.

Il sequel introduce aree più vaste, una maggiore verticalità e un level design più aperto, che incoraggia l'esplorazione e la sperimentazione, mentre lato combattimenti troviamo nuove armi, trasformazioni e possibilità di personalizzazione.