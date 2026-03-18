Vice Studios ha preso i diritti per Payday, sia televisivi che cinematografici

Vice Studios è noto per Out of Bounds, Dark Side of the Cage, Dark Side of the Ring e Hell's Angels. Per il momento, però, non ci si deve aspettare l'arrivo di prodotti a tema Payday a brevissimo termine.

Sempre più spesso riportiamo di videogiochi che diventano serie TV e film e ora dobbiamo farlo nuovamente. I diritti per il piccolo e grande schermo di Payday , la serie sparatutto di Starbreeze Entertainment dedicata alle rapine in banca, sono stati ora acquisiti da Vice Studios.

Cosa è stato detto su Payday

"Il nostro obiettivo è far crescere Payday da un videogioco a una piattaforma di intrattenimento a 360 gradi, dominando il genere delle rapine in banca", ha dichiarato Adolf Kristjansson, CEO di Starbreeze Entertainment.

"Payday rappresenta la colonna portante di Starbreeze e siamo estremamente selettivi riguardo ai partner che possano espandere il suo universo oltre il gaming. Vice Studios è il partner perfetto per questo progetto, poiché unisce l'ambizione creativa a una capacità produttiva che risulti autentica per il mondo di Payday."

"Payday ha un mondo che è più grande del gioco stesso", ha affermato Amy Powell, presidente di Vice Studios. "C'è una mitologia dietro le maschere e una banda di personaggi con una storia reale che è incredibilmente entusiasmante da esplorare. Collaborando con Starbreeze Entertainment, siamo entusiasti di costruire quell'universo e vedere fin dove potrà spingersi sullo schermo."

Rimanendo in tema di serie TV videoludiche, ricordiamo che God of War ha trovato altri quattro attori per la serie TV, compresi i figli di Thor.