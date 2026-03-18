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Xbox Series X|S ricevono l’update di aprile per gli Insider: ora si può disattivare il Quick Resume a piacimento

L'update di aprile per gli Insider Xbox introduce la disattivazione del Quick Resume per singoli giochi, più gruppi nella Home, colori personalizzati per l'interfaccia e badge profilo più visibili nella Guida.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/03/2026
Xbox Series X e S

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha annunciato la disponibilità dell'aggiornamento di sistema di aprile di Xbox Series X|S per gli iscritti al programma Insider, con diverse novità che arriveranno a tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Tra le aggiunte più richieste spicca la possibilità di attivare o disattivare il Quick Resume per singoli giochi. La funzione resta una delle più apprezzate dagli utenti Xbox, ma non tutti i titoli la gestiscono al meglio, soprattutto dopo lunghi periodi di inattività. Per questo Microsoft ha deciso di lasciare ai giocatori il controllo totale, permettendo di forzare l'avvio "pulito" dei giochi che lo richiedono.

Le altre novità

Le novità non finiscono qui. La schermata Home diventa ora molto più personalizzabile: il numero di gruppi passa da 2 a 10, offrendo maggiore libertà nell'organizzare giochi e app. Anche la gestione è stata migliorata, con un sistema di riordino più intuitivo e una visualizzazione più chiara dei gruppi già fissati in Home.

Xbox Colori Personalizzati

Arriva inoltre una funzione molto richiesta: la possibilità di creare colori personalizzati per l'interfaccia della console. Oltre ai colori predefiniti, è ora possibile regolare tonalità e saturazione tramite slider, con anteprima anche nella Guida. Il sistema applica alcuni limiti per garantire leggibilità e salva automaticamente l'ultima combinazione personalizzata.

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Infine, i badge profilo, che rappresentano traguardi e momenti importanti dell'esperienza Xbox, diventano più visibili. Aprendo un profilo nella Guida, vengono ora mostrati i cinque badge più recenti, rendendo la consultazione più immediata e chiara.

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