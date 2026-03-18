Double Fine ha annunciato la data di uscita di Kiln su PS5, Xbox, PC e Game Pass, in arrivo un'open beta

Double Fine Productions ha annunciato la data di uscita di Kiln, il peculiare brawler multiplayer "a base di tazze", in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Microsoft Store) il 23 aprile al prezzo di 19,99 euro. Nello stesso giorno il gioco debutterà anche nel catalogo Game Pass.
Se il titolo vi incuriosisce ma non sapete se fa al caso vostro, potrete farvi un'idea in prima persona grazie all'open beta in programma su PC dal 9 all'11 aprile. Se siete interessati potrete registrarvi già da ora a questo indirizzo.
Cos'è Kiln?
Kiln è un brawler multiplayer unico nel suo genere, costruito attorno a un'idea tanto semplice quanto originale: modellare vasi di ceramica che diventano il corpo del proprio personaggio.
Prima di entrare in arena, i giocatori plasmano la loro creazione su un tornio, scegliendo forma, dimensioni e proporzioni. Ogni scelta influisce su attributi e stile di gioco: un vaso alto e sottile sarà più agile ma fragile, mentre uno largo garantirà maggiore potenza e resistenza. Le combinazioni possibili sono numerose e ciascuna sblocca abilità e attacchi differenti, favorendo sperimentazione e cooperazione.
Le partite vedono due squadre di spiriti colorati affrontarsi in arene dove l'obiettivo è raccogliere abbastanza acqua da spegnere il forno avversario. La fisica della ceramica, con impatti, peso e frammenti che volano ovunque, è al centro del gameplay e rende ogni scontro caotico e spettacolare. Tra una battaglia e l'altra, ci si può rilassare al Wedge, un'area social dove esercitarsi con il tornio, decorare i propri vasi e condividere le creazioni con gli altri giocatori.