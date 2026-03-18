Double Fine ha annunciato la data di uscita di Kiln su PS5, Xbox, PC e Game Pass, in arrivo un'open beta

Double Fine Productions ha annunciato la data di uscita di Kiln , il peculiare brawler multiplayer "a base di tazze", in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Microsoft Store) il 23 aprile al prezzo di 19,99 euro. Nello stesso giorno il gioco debutterà anche nel catalogo Game Pass.

Cos'è Kiln?

Kiln è un brawler multiplayer unico nel suo genere, costruito attorno a un'idea tanto semplice quanto originale: modellare vasi di ceramica che diventano il corpo del proprio personaggio.

Prima di entrare in arena, i giocatori plasmano la loro creazione su un tornio, scegliendo forma, dimensioni e proporzioni. Ogni scelta influisce su attributi e stile di gioco: un vaso alto e sottile sarà più agile ma fragile, mentre uno largo garantirà maggiore potenza e resistenza. Le combinazioni possibili sono numerose e ciascuna sblocca abilità e attacchi differenti, favorendo sperimentazione e cooperazione.

Le partite vedono due squadre di spiriti colorati affrontarsi in arene dove l'obiettivo è raccogliere abbastanza acqua da spegnere il forno avversario. La fisica della ceramica, con impatti, peso e frammenti che volano ovunque, è al centro del gameplay e rende ogni scontro caotico e spettacolare. Tra una battaglia e l'altra, ci si può rilassare al Wedge, un'area social dove esercitarsi con il tornio, decorare i propri vasi e condividere le creazioni con gli altri giocatori.