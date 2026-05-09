Kiln si espande con la nuova mappa Hades' Pawn Shop, presentata in video

Double Fine porta avanti il supporto per Kiln, il suo particolare action multiplayer a base di terrecotte, con l'aggiunta di una nuova mappa, chiamata Hades' Pawn Shop e disponibile da questa settimana, presentata con un trailer.
La nuova mappa si ispira ad Ade, il dio dell'oltretomba secondo la mitologia greca, anche se ovviamente la rappresentazione qui è filtrata attraverso il particolare stile umoristico del team che caratterizza tutto il nuovo gioco in questione.
Si tratta di un aggiornamento gratuito, che rientra nel piano dei contenuti in arrivo dopo il lancio annunciato già da Double Fine nelle scorse settimane, e rappresenta un'introduzione particolarmente gradita visto che Kiln ha chiaramente bisogno di nuovi contenuti per mantenersi sempre attivo.
Il banco dei pegni di Ade
Hades' Pawn Shop sarebbe una sorta di banco dei pegni gestito da Ade in persona, che a quanto pare consente di mettere in vendita varie cianfrusaglie compresa la propria anima ma non il proprio spirito, come riferito nella descrizione ufficiale.
Lo spirito, infatti, verrà inserito nelle varie stoviglie di terracotta e utilizzato per nuovi furenti scontri all'interno di questa strana ambientazione dotata di una caratterizzazione particolarmente "calda", in linea con la tematica.
Per questo motivo bisogna fare particolare attenzione alla lava che dilaga in varie zone della mappa, cosa che può suggerire diverse soluzioni in termini di spostamento e anche quali forme da utilizzare per sfruttare al meglio i passaggi presenti.
Potete conoscere più approfonditamente il gioco nella nostra recensione di Kiln, in attesa delle prossime aggiunte che arriveranno da parte di Double Fine.
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