Kiln svela i contenuti in arrivo dopo il lancio su PS5, Xbox, PC e Game Pass

Partendo dalle basi, il titolo sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e Game Pass a partire da domani, giovedì 23 aprile. Al lancio i giocatori potranno affrontarsi nella modalità principale 4v4 Quench in 5 mappe differenti.

Mancano ormai poche ore al lancio di Kiln , il peculiare brawler a base di vasi, e il team di Double Fine ha svelato la roadmap degli aggiornamenti e i contenuti in arrivo nei mesi successivi al debutto su PC e console.

Le novità del primo mese e quelle in arrivo in estate e autunno/inverno

Successivamente verranno pubblicati regolarmente degli aggiornamenti ed extra. Ad esempio, nelle prime quattro settimane arriveranno nell'ordine il pack di decorazioni a tema dinosauri, la nuova mappa Hades, un pack di sticker e altre decorazioni a tema cani e gatti.

Per quanto riguarda i piani a lungo termine, durante l'estate arriverà un aggiornamento con la nuova modalità "Mission Criti-Bowl", due mappe aggiuntive e nuovi ssitemi di gioco, tra cui le Missioni. Durante l'autunno e l'inverno invece sono in programma "nuovi modi di giocare", quindi supponiamo ulteriori modalità multiplayer, e la modalità fotografica.

Per chi non lo conoscesse, Kiln è un brawler multiplayer unico nel suo genere, costruito attorno a un'idea tanto semplice quanto originale: modellare vasi di ceramica che diventano il corpo del proprio personaggio per poi farli scontrare con quelli di altri giocatori. Le partite vedono due squadre affrontarsi in arene dove l'obiettivo è raccogliere abbastanza acqua da spegnere il forno avversario. Durante la creazione del nostro vaso ogni scelta influisce su attributi e stile di gioco. Le combinazioni possibili sono numerose e ciascuna sblocca abilità e attacchi differenti, favorendo la sperimentazione.