AMD Ryzen 9 9950X3D2 debutta a 969 euro: è la prima CPU con doppia 3D V-Cache per il gaming

AMD amplia la propria offerta desktop con l'arrivo del nuovo AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, una CPU che punta a distinguersi per l'adozione di una doppia 3D V-Cache . Il modello arriva sul mercato a 969 euro, posizionandosi nella fascia più alta della piattaforma AM5. L'annuncio ha attirato attenzione non solo per l'approccio tecnico scelto, ma anche per le prime valutazioni emerse dopo la disponibilità. I dati ufficiali delineano un prodotto ambizioso, mentre le reazioni iniziali mostrano un quadro meno lineare.

Il primo processore desktop Ryzen dotato di doppia 3D V-Cache

Il Ryzen 9 9950X3D2 viene presentato come il primo processore desktop Ryzen dotato di doppia cache 3D V-Cache. La configurazione include 16 core basati su architettura Zen 5 e 32 thread, con una frequenza base di 4,3 GHz e un boost massimo fino a 5,6 GHz. Sul fronte della memoria cache, il chip integra 192 MB di cache L3 e 16 MB di cache L2.

La confezione di vendita dell'AMD Ryzen 9 9950X3D2

Il consumo energetico dichiarato raggiunge i 200 watt di TDP, un valore superiore rispetto ad altri modelli della stessa famiglia. Per questo motivo, AMD suggerisce l'utilizzo di sistemi di raffreddamento a liquido per garantire prestazioni stabili, soprattutto sotto carichi prolungati.

All'interno della gamma AM5, il nuovo modello si colloca sopra il AMD Ryzen 9 9950X3D standard. Quest'ultimo mantiene lo stesso numero di core e thread, ma si differenzia per un boost leggermente più alto, pari a 5,7 GHz, una cache L3 inferiore da 128 MB e un TDP più contenuto di 170 watt.

Nonostante le specifiche avanzate, le prime impressioni da parte dei recensori non risultano particolarmente positive, mentre numerosi portali internazionali hanno lamentato di non aver ricevuto sample per testare il prodotto prima dell'uscita. Negli articoli pubblicati, poi, sono emerse perplessità sull'effettivo vantaggio della doppia 3D V-Cache in scenari reali, soprattutto nel gaming, dove il processore non sembra offrire miglioramenti significativi rispetto ad alternative già disponibili.

Il posizionamento di prezzo e le caratteristiche tecniche suggeriscono che il prodotto sia rivolto a un pubblico specifico, più orientato a carichi di lavoro complessi che al gioco. Tuttavia, anche in questi ambiti resta da verificare quanto il design adottato riesca a tradursi in benefici concreti.

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