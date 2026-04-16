Intel punta a socket più longevi per competere con AMD e prepara un nuovo refresh di Raptor Lake

Intel al lavoro su un nuovo refresh di Raptor Lake?

Proprio su LGA 1700, Intel starebbe pianificando un nuovo refresh della famiglia Raptor Lake. Anche se i dettagli sono ancora limitati, è noto che questi processori manterranno l'architettura esistente con core Raptor Cove per le prestazioni e Gracemont per l'efficienza, oltre al processo produttivo Intel 7. Non sono previsti modelli di fascia alta, segno che il focus sarà su soluzioni accessibili e bilanciate.

Guardando al futuro, Intel avrebbe avuto inizialmente ambiziosi piani per il socket LGA 1851, che avrebbe dovuto supportare più famiglie di CPU, tra cui Meteor Lake-S e altre architetture. Tuttavia, tali progetti non si sono concretizzati pienamente, e la piattaforma ha visto il lancio principalmente della serie Arrow Lake e del suo refresh.