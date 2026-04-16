Intel punta a socket più longevi per competere con AMD e prepara un nuovo refresh di Raptor Lake

Intel sembra pronta a cambiare profondamente la propria strategia nel mercato delle CPU desktop, puntando su una maggiore longevità dei socket per competere direttamente con AMD, da anni apprezzata per il supporto prolungato delle sue piattaforme.
Secondo recenti indiscrezioni, l'azienda starebbe lavorando per rendere i futuri socket compatibili con più generazioni di processori, offrendo agli utenti maggiore flessibilità e valore nel tempo.
Uno degli elementi centrali di questa strategia riguarda il socket LGA 1700, già utilizzato per diverse generazioni di CPU, tra cui Alder Lake, Raptor Lake e il relativo refresh.
Intel al lavoro su un nuovo refresh di Raptor Lake?
Proprio su LGA 1700, Intel starebbe pianificando un nuovo refresh della famiglia Raptor Lake. Anche se i dettagli sono ancora limitati, è noto che questi processori manterranno l'architettura esistente con core Raptor Cove per le prestazioni e Gracemont per l'efficienza, oltre al processo produttivo Intel 7. Non sono previsti modelli di fascia alta, segno che il focus sarà su soluzioni accessibili e bilanciate.
Guardando al futuro, Intel avrebbe avuto inizialmente ambiziosi piani per il socket LGA 1851, che avrebbe dovuto supportare più famiglie di CPU, tra cui Meteor Lake-S e altre architetture. Tuttavia, tali progetti non si sono concretizzati pienamente, e la piattaforma ha visto il lancio principalmente della serie Arrow Lake e del suo refresh.
Intel e il mercato attendono il socket LGA 1954
Il vero salto in avanti potrebbe arrivare con il socket LGA 1954, destinato a ospitare diverse generazioni future. Tra queste spicca Nova Lake, che potrebbe arrivare con configurazioni fino a 52 core e una cache estesa molto ampia, seguita da Razor Lake e forse Hammer Lake. Questa piattaforma potrebbe garantire supporto fino al 2030, segnando un cambio significativo rispetto al passato.
In questo contesto, la strategia di Intel sembra chiara: offrire maggiore continuità e valore agli utenti, riducendo la necessità di aggiornare frequentemente l'intero sistema. Che cosa ne pensate di questo cambio di prospettiva?