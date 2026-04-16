Il nuovo Huawei Pura 90 vi insegna come posare per le foto grazie all'IA

Tra pochi giorni Huawei presenterà la nuova serie Pura 90 con diversi modelli. Tra le principali novità spicca una funzione particolarmente curiosa che insegna agli utenti... come mettersi in posa! Si tratta ovviamente di uno strumento opzionale da attivare solo se ne avete bisogno. Non è tutto, perché negli ultimi giorni Huawei ha anche condiviso dei video teaser dedicati al comparto fotografico del modello Pura 90 Max. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
L’intelligenza artificiale insegna a mettersi in posa
La funzione si chiama "AI Posture Recommendation" e si può attivare in qualsiasi momento. In poche parole, secondo quanto mostrato su Weibo, lo smartphone analizza la scena e suggerisce delle pose ai soggetti nella foto, disegnando una sagoma. Non dovrete fare altro che imitare quest'ultima e allinearsi ad essa, così da ottenere lo scatto perfetto. La funzione si può utilizzare sia con la fotocamera posteriore che con quella anteriore, se volete un buon selfie da condividere sui social.
Sebbene possa sembrare una funzione banale, in realtà è molto utile: spesso, infatti, non è semplice capire come posizionare le mani, come sedersi o quale posa adottare per ottenere un risultato naturale nelle foto. Per certi versi ricorda la funzione Camera Coach del Pixel 10, anch'essa basata sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, quest'ultima vi aiuta a fotografare meglio, mentre lo strumento di Huawei consente di apparire meglio nelle foto, in quanto protagonisti.
Il comparto fotografico della nuova serie
Huawei ha condiviso anche alcuni video teaser dedicati alle potenzialità del comparto fotografico, in particolare sul Pura 90 Pro Max. Tra i principali punti chiave troviamo un sensore da 200 MP con zoom fino a 20x. Di seguito vi mostriamo il video per farvi capire meglio:
Ad ogni modo, i nuovi smartphone dovrebbero essere presentati ufficialmente il 20 aprile, quindi tra pochi giorni. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.