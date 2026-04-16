Il nuovo Huawei Pura 90 vi insegna come posare per le foto grazie all'IA

Tra pochi giorni Huawei presenterà la nuova serie Pura 90 con diversi modelli. Tra le principali novità spicca una funzione particolarmente curiosa che insegna agli utenti... come mettersi in posa! Si tratta ovviamente di uno strumento opzionale da attivare solo se ne avete bisogno. Non è tutto, perché negli ultimi giorni Huawei ha anche condiviso dei video teaser dedicati al comparto fotografico del modello Pura 90 Max. Vediamo di seguito tutti i dettagli.