Il controller Turtle Beach Stealth Pivot per PC e Xbox è in maxi offerta su Amazon: design unico e massimo comfort

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo controller: il Turtle Beach Stealth Pivot viene messo in offerta con uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 74,09€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Grazie alla tecnologia wireless a 2,4 GHz, garantisce una connessione stabile e senza lag su PC, mentre il supporto Bluetooth consente l'utilizzo su dispositivi Android e Smart TV. Inoltre, può essere collegato alle console Xbox tramite cavo, offrendo ampia compatibilità.