Huawei sfida il Galaxy Z Fold 8 Wide con il suo Pura X Max: ecco il nuovo pieghevole

In attesa del prossimo pieghevole di Samsung dal formato più ampio, ovvero il Galaxy Z Fold 8 Wide, Huawei ha ufficialmente svelato il design del suo Pura X Max . Lo smartphone verrà presentato ufficialmente tra pochi giorni, precisamente il 20 aprile, ma ha già attirato l'attenzione per il suo formato simile anche all'iPhone Ultra, ovvero il primo pieghevole. Ovviamente le similitudini sono strettamente legate alle dimensioni del dispositivo, in attesa di ulteriori informazioni e specifiche tecniche. Nel frattempo, diamo un'occhiata al nuovo pieghevole di Huawei.

In poche parole, proprio come ci aspettiamo per il Galaxy Z Fold 8 Wide, si tratterà di un dispositivo che una volta aperto ricorderà un tablet , risultando ideale per il multitasking e molte altre attività. Il comparto fotografico dovrebbe essere dotato di un sistema a tripla fotocamera posteriore , ma per ora non sono state rivelate ulteriori informazioni.

Come anticipato, Huawei ha svelato in anteprima il design del nuovo smartphone dal formato wide orizzontale. Secondo quanto trapelato finora, il display esterno dovrebbe essere da 5,5", mentre quello interno dovrebbe rientrare tra i 7,6 e 7,69 pollici con formato 16:10.

Colori, specifiche tecniche e disponibilità

Lo smartphone viene mostrato in tre colorazioni distinte: bianco, arancione e viola. Non sappiamo se sarà disponibile anche in altre tonalità, ma sicuramente tra poco ne sapremo di più. Non sono state rivelate ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche; i preordini sono già aperti in Cina e sappiamo che lo smartphone adotta il chip Kirin 9030. Le opzioni di archiviazione sono disponibili nelle configurazioni da 12 GB + 256 GB o 512 GB, insieme a una variante da 16 GB di RAM con 512 GB o 1 TB.

Non sono state fornite informazioni sul prezzo o sulla disponibilità a livello globale, quindi non ci resta che attendere il 20 aprile per saperne di più. Nel frattempo, qualche settimana fa abbiamo avuto modo di provare il Pura X flip.