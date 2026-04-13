EA mette offline i server di Dragon Age: Inquisition, dopo quelli di Anthem, ma solo in versione PS3

Precisamente, il videogioco sarà messo offline il 28 aprile , più di undici anni dopo la pubblicazione. Le versioni PlayStation 4, PC, Xbox 360 e Xbox One rimarranno online, almeno per il momento.

Cosa succederà allo spegnimento dei server di Dragon Age: Inquisition

Con l'arrivo della chiusura dei server di Dragon Age: Inquisition non sarà più possibile accedere alla modalità multigiocatore del GDR fantasy, ovvero una cooperativa a quattro giocatori nella quale si affronta una missione (a vari livelli di difficoltà) ottenendo bottino.

La modalità multigiocatore è completamente slegata da quella single player e non ci sono Trofei/Obiettivi dedicati, di conseguenza la perdita dell'online non creerà problemi ai cacciatori di trofei e a chiunque voglia vivere l'esperienza principale. Inoltre, supponiamo che non ci siano più molti giocatori di Dragon Age Inquisition su PS3 interessati al multigiocatore.

Chissà, visto che i giocatori di Anthem hanno dato un ultimo saluto al gioco prima della chiusura definitiva, forse accadrà qualcosa di simile su PS3 con Inquisition.