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EA mette offline i server di Dragon Age: Inquisition, dopo quelli di Anthem, ma solo in versione PS3

Dragon Age: Inquisition ha molti anni sulle spalle e senza troppa sorpresa Electronic Arts ha deciso di iniziare a chiudere i server del gioco: per ora tocca solo a quelli PS3.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/04/2026
Morgan in Dragon Age
Dragon Age: Inquisition
Dragon Age: Inquisition
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Tramite il sito ufficiale di Electronic Arts è stato annunciato che la compagnia spegnerà i server di Dragon Age: Inquisition, ma solo nella versione PlayStation 3.

Precisamente, il videogioco sarà messo offline il 28 aprile, più di undici anni dopo la pubblicazione. Le versioni PlayStation 4, PC, Xbox 360 e Xbox One rimarranno online, almeno per il momento.

Cosa succederà allo spegnimento dei server di Dragon Age: Inquisition

Con l'arrivo della chiusura dei server di Dragon Age: Inquisition non sarà più possibile accedere alla modalità multigiocatore del GDR fantasy, ovvero una cooperativa a quattro giocatori nella quale si affronta una missione (a vari livelli di difficoltà) ottenendo bottino.

La modalità multigiocatore è completamente slegata da quella single player e non ci sono Trofei/Obiettivi dedicati, di conseguenza la perdita dell'online non creerà problemi ai cacciatori di trofei e a chiunque voglia vivere l'esperienza principale. Inoltre, supponiamo che non ci siano più molti giocatori di Dragon Age Inquisition su PS3 interessati al multigiocatore.

I personaggi di Dragon Age 2 erano controversi per scelta degli sceneggiatori I personaggi di Dragon Age 2 erano controversi per scelta degli sceneggiatori

Chissà, visto che i giocatori di Anthem hanno dato un ultimo saluto al gioco prima della chiusura definitiva, forse accadrà qualcosa di simile su PS3 con Inquisition.

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