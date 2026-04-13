Gli occhiali intelligenti Apple avranno diverse montature e caratteristiche, secondo indiscrezioni

Emergono nuove informazioni sui futuri occhiali smart di Apple . Come vi abbiamo già anticipato in precedenza, l'azienda di Cupertino starebbe lavorando ai suoi primi occhiali intelligenti. Nuove indiscrezioni suggeriscono il possibile design e ulteriori caratteristiche, tra cui un debutto previsto tra fine 2026 e inizio 2027 . Come sempre, si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite ufficiali. Nel frattempo, ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Design e caratteristiche

In base a quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, i primi occhiali di Apple (nome in codice N50) saranno più semplici e senza display o realtà aumentata. Si tratterebbe quindi di un dispositivo facilmente accessibile, sia per caratteristiche che (forse) per budget, nonché ideale per l'uso quotidiano. Con questi occhiali gli utenti potranno gestire le chiamate, scattare foto o registrare video, nonché riprodurre musica o notifiche.

Il design dovrebbe essere simile

Probabilmente la nuova Siri giocherà un ruolo cruciale in tal senso, permettendo all'utente di sfruttare appieno le potenzialità del dispositivo e le funzionalità dell'assistente evoluto. Ricordiamo che la nuova Siri dovrebbe arrivare con iOS 27, salvo ulteriori rallentamenti che potrebbero stravolgere ulteriormente la strategia dell'azienda. Ad ogni modo, secondo Gurman gli occhiali potrebbero essere annunciati tra fine 2026 e inizio 2027, anno in cui saranno effettivamente disponibili.

Secondo quanto condiviso, Apple si occuperà delle varie montature, con diversi modelli, tra cui: