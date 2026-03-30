Huawei prepara il nuovo pieghevole Pura: design rinnovato, bordi ultra sottili e massima immersività

Le informazioni provengono da un noto leaker, che ha anticipato come il prossimo foldable della serie Pura punterà su uno schermo più ampio e su un'estetica ancora più moderna. Il design, infatti, sembra essere il vero elemento centrale di questa nuova generazione , più ancora del nome commerciale del dispositivo, che potrebbe anche non essere "Pura X2".

Huawei Pura punterà sulla praticità

Secondo quanto emerso, il nuovo pieghevole Huawei sarà progettato anche per risultare più pratico nell'uso quotidiano, con un formato a conchiglia ottimizzato e una struttura migliorata rispetto al passato. L'obiettivo sembra essere quello di unire eleganza, compattezza e funzionalità in un unico dispositivo.

Nonostante le informazioni disponibili siano ancora limitate e non ufficiali, è chiaro che Huawei stia lavorando per perfezionare ulteriormente la propria proposta nel segmento dei foldable. Il lancio del dispositivo non è previsto nell'immediato, ma ulteriori dettagli dovrebbero emergere nei prossimi mesi. In attesa di conferme ufficiali, questo nuovo modello si presenta già come uno dei pieghevoli più interessanti in arrivo.