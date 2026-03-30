Un teaser di Supergirl rivela quando arriverà il secondo trailer del film DC

DC e Warner Bros. hanno pubblicato un teaser di Supergirl che annuncia quando arriverà il secondo trailer del film con Milly Alcock: la data è fissata a domani, 31 marzo, dunque non dovremo attendere ancora molto.

Il video, della durata di circa trenta secondi, fornisce un piccolo assaggio di ciò che vedremo appunto nel trailer e riprende per molti versi le atmosfere di Guardiani della Galassia: c'è una nave spaziale, un gran casino al suo interno e un brano classico in sottofondo.

Si tratta in questo caso di "What becomes of the brokenhearted" di Jimmy Ruffin, che viene suonato su di un iPod di prima generazione, mentre uno schermo riproduce un messaggio inviato dal cugino di Kara, che si presenta come "Clark" anziché come Kal.

"Sono solo preoccupato perché, sai, ci manchi", dice Superman nella clip. "Ti stavo contattando semplicemente per sapere quando pensi di poter tornare."