Un teaser di Supergirl rivela quando arriverà il secondo trailer del film DC

DC e Warner Bros. hanno pubblicato un teaser di Supergirl che annuncia quando arriverà il secondo trailer del film con Milly Alcock: la data è fissata a domani, 31 marzo, dunque non dovremo attendere ancora molto.
Il video, della durata di circa trenta secondi, fornisce un piccolo assaggio di ciò che vedremo appunto nel trailer e riprende per molti versi le atmosfere di Guardiani della Galassia: c'è una nave spaziale, un gran casino al suo interno e un brano classico in sottofondo.
Si tratta in questo caso di "What becomes of the brokenhearted" di Jimmy Ruffin, che viene suonato su di un iPod di prima generazione, mentre uno schermo riproduce un messaggio inviato dal cugino di Kara, che si presenta come "Clark" anziché come Kal.
"Sono solo preoccupato perché, sai, ci manchi", dice Superman nella clip. "Ti stavo contattando semplicemente per sapere quando pensi di poter tornare."
Un nuovo capitolo per il nuovo DC Universe
In uscita nelle sale italiane il 25 giugno, Supergirl rappresenta il secondo capitolo del nuovo DC Universe guidato da James Gunn e punta su di una trama che si rifà alla miniserie Woman of Tomorrow.
Nel film vedremo Kara affrontare un viaggio attraverso la galassia insieme al fedele cane Krypto e imbattersi in una giovane ragazza in cerca di vendetta, evento che dà il via a una complicata missione.
Come detto, domani arriverà il secondo trailer completo di Supergirl e ne sapremo di più.