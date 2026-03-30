Peak riceve l’aggiornamento Play It Your Way con partite personalizzate

Aggro Crab e Landfall hanno pubblicato Play It Your Way, un nuovo aggiornamento gratuito per Peak, che introduce le partite personalizzate e altre novità per il survival cooperativo che nei mesi scorsi ha ottenuto grandissima popolarità su PC.

Come accennato, l'update introduce una serie di aggiunte pensate per rendere l'esperienza più flessibile e accessibile. La novità principale è l'arrivo delle Custom Runs, una modalità che permette di modificare numerosi aspetti della partita: dalla difficoltà ai pericoli ambientali, fino agli oggetti che possono comparire nei bagagli. Tutte queste opzioni sono accessibili dal Boarding Kiosk dell'aeroporto e includono anche alcune sorprese aggiuntive. L'unico limite è che, utilizzando questa modalità, gli achievement di Steam vengono disattivati.