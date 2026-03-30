Peak riceve l’aggiornamento Play It Your Way con partite personalizzate

Aggro Crab e Landfall hanno pubblicato Play It Your Way, un nuovo aggiornamento gratuito per Peak, che introduce le partite personalizzate e altre novità per il survival cooperativo che nei mesi scorsi ha ottenuto grandissima popolarità su PC.
Come accennato, l'update introduce una serie di aggiunte pensate per rendere l'esperienza più flessibile e accessibile. La novità principale è l'arrivo delle Custom Runs, una modalità che permette di modificare numerosi aspetti della partita: dalla difficoltà ai pericoli ambientali, fino agli oggetti che possono comparire nei bagagli. Tutte queste opzioni sono accessibili dal Boarding Kiosk dell'aeroporto e includono anche alcune sorprese aggiuntive. L'unico limite è che, utilizzando questa modalità, gli achievement di Steam vengono disattivati.
Le altre novità dell'aggiornamento
Proseguiamo con la modalità Mini Run, pensata per chi ha poco tempo a disposizione. Consente di affrontare un singolo bioma della mappa del giorno, offrendo una versione più compatta e immediata dell'esperienza tradizionale.
Un'altra aggiunta molto attesa è il sistema di salvataggi automatici ai falò, che permette finalmente di interrompere un'esplorazione e riprenderla in un secondo momento. Il salvataggio rimane valido finché la spedizione non viene completata, fallita o sostituita da una nuova. L'unica eccezione riguarda gli aggiornamenti che rimuovono la mappa in corso: in quel caso il salvataggio viene cancellato. I falò diventano inoltre luoghi in cui è possibile sostare senza consumare fame né far avanzare la nebbia, permettendo ai giocatori di prendersi una pausa senza penalizzazioni.
Sul fronte dell'accessibilità arriva la Zombie Phobia Mode, pensata per chi trova particolarmente disturbanti i nemici fungini della zona delle Roots. Questa modalità sostituisce la loro estetica con una variante meno inquietante. In alternativa, gli zombie possono essere rimossi del tutto tramite le impostazioni delle Custom Runs o giocando in difficoltà Tenderfoot.
L'aggiornamento include anche numerose correzioni e miglioramenti al bilanciamento. Gli achievement che richiedono di essere completati in una singola run ora mantengono i progressi anche se un giocatore si disconnette e rientra. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina Steam di Peak, a questo indirizzo.