0

Uno scandalo ha colpito TSMC: degli ingegneri rischiano 14 anni di carcere per un "furto di segreti"

Alcuni ingegneri TSMC sono accusati di aver rubato segreti sul processo 2nm fotografando documenti con smartphone. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/03/2026
TSMC

Un grave caso di furto tecnologico ha colpito TSMC, leader globale nella produzione di semiconduttori avanzati. Secondo le indagini, alcuni ingegneri, sia attuali che ex dipendenti, avrebbero sottratto informazioni riservate legate al processo produttivo a 2 nanometri, uno dei più avanzati al mondo.

L'inchiesta, condotta dalle autorità di Taiwan, ha rivelato che i dati sensibili sarebbero stati acquisiti in modo sorprendentemente semplice: utilizzando smartphone per fotografare documenti riservati all'interno degli impianti. Questo materiale sarebbe poi stato condiviso con aziende esterne per ottenere vantaggi competitivi nel settore.

Il caso dell'ex dipendente di TSMC

Tra i principali coinvolti figura un ex dipendente di TSMC che, dopo aver lasciato l'azienda, si è unito a Tokyo Electron. L'obiettivo sarebbe stato quello di fornire informazioni chiave sul processo di incisione dei chip a 2nm, consentendo alla nuova azienda di migliorare le proprie apparecchiature e ottenere contratti con la stessa TSMC.

Il caso è stato scoperto grazie ai sistemi di sicurezza interni dell'azienda, che hanno rilevato accessi sospetti ai database. Questo ha portato all'avvio di un'indagine approfondita che ha coinvolto diversi individui, tra cui anche manager e tecnici.

Samsung sfrutta le difficoltà di TSMC: l'azienda coreana è pronta ad un aumento del 130% negli ordini di chip a 2nm GAA Samsung sfrutta le difficoltà di TSMC: l'azienda coreana è pronta ad un aumento del 130% negli ordini di chip a 2nm GAA

La situazione è particolarmente delicata perché il settore dei semiconduttori rappresenta un ambito strategico non solo dal punto di vista industriale, ma anche geopolitico. Taiwan, dove ha sede TSMC, considera la protezione di queste tecnologie una priorità nazionale. Non a caso, gli imputati sono accusati di violazione della legge sulla sicurezza nazionale, una delle più severe del Paese.

Per il furto di segreti a TSMC si rischiano 14 anni di carcere

La procura ha richiesto pene fino a 14 anni di carcere per i responsabili, sottolineando la gravità del reato e la necessità di proteggere l'innovazione tecnologica. Parallelamente, è emersa anche un'altra indagine che coinvolgerebbe un ex dipendente passato a Intel, sospettato di aver trasferito informazioni sensibili.

Tsmc Chip Produzione 2Nm

Questo episodio evidenzia quanto sia elevato il rischio di spionaggio industriale nel settore dei chip avanzati, dove ogni dettaglio tecnico può tradursi in un vantaggio competitivo enorme. Allo stesso tempo, dimostra come le aziende e le autorità stiano rafforzando i controlli per prevenire e punire queste violazioni.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Uno scandalo ha colpito TSMC: degli ingegneri rischiano 14 anni di carcere per un "furto di segreti"