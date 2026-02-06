Samsung sfrutta le difficoltà di TSMC: l'azienda coreana è pronta ad un aumento del 130% negli ordini di chip a 2nm GAA

Samsung punta a una crescita significativa nel settore dei chip avanzati, con l'obiettivo di aumentare del 130% gli ordini di chip 2nm GAA nel 2026. La mossa del colosso sudcoreano arriva in un momento in cui TSMC affronta problemi di produzione legati allo stesso processo, offrendo a Samsung un'opportunità per conquistare quote di mercato nel segmento più avanzato del settore.
Il processo 2nm GAA di Samsung ha recentemente raggiunto un rendimento del 50%, un dato che indica margini di miglioramento ma conferma la possibilità di competere con TSMC. Con la crescente domanda globale di semiconduttori, Samsung sta puntando su clienti strategici per sfruttare le difficoltà di TSMC.
Quali sono i clienti "strategici" di Samsung per i chip a 2nm GAA?
Tra i clienti già confermati figura Tesla, che aveva firmato un contratto da 16,5 miliardi di dollari per l'adozione di questa tecnologia. Gli analisti interpretano il target preciso del 130% di incremento degli ordini come un segnale di fiducia dell'azienda nel riuscire a consolidare il supporto dei clienti.
La chiave del successo rimane la stabilità dei rendimenti e la produzione di massa affidabile, elementi cruciali per il processo 2nm GAA. Con il chip Exynos 2600, Samsung ha già dimostrato un livello di stabilità dei rendimenti, e ora l'attenzione si concentra sui chip per intelligenza artificiale, segmento in forte espansione.
Un passo strategico per i chip di Samsung è la costruzione dello stabilimento Taylor
Un altro passo strategico riguarda lo stabilimento Taylor negli Stati Uniti, inizialmente progettato per la produzione a 4nm. Samsung intende utilizzare questa sede anche per la produzione 2nm GAA, sia per incrementare la propria quota di mercato rispetto a TSMC, sia per soddisfare le richieste dell'amministrazione statunitense, portando tecnologie avanzate localmente.
Le operazioni di test delle apparecchiature EUV sono programmate per marzo 2026, confermando la rapidità con cui Samsung vuole consolidare la propria presenza nel segmento 2nm. Samsung sembra quindi determinata a consolidare il suo ruolo nella produzione di chip 2nm, combinando stabilità tecnologica, espansione produttiva e strategie mirate sui clienti.