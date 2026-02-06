Samsung sfrutta le difficoltà di TSMC: l'azienda coreana è pronta ad un aumento del 130% negli ordini di chip a 2nm GAA

Il processo 2nm GAA di Samsung ha recentemente raggiunto un rendimento del 50% , un dato che indica margini di miglioramento ma conferma la possibilità di competere con TSMC. Con la crescente domanda globale di semiconduttori, Samsung sta puntando su clienti strategici per sfruttare le difficoltà di TSMC.

Quali sono i clienti "strategici" di Samsung per i chip a 2nm GAA?

Tra i clienti già confermati figura Tesla, che aveva firmato un contratto da 16,5 miliardi di dollari per l'adozione di questa tecnologia. Gli analisti interpretano il target preciso del 130% di incremento degli ordini come un segnale di fiducia dell'azienda nel riuscire a consolidare il supporto dei clienti.

La chiave del successo rimane la stabilità dei rendimenti e la produzione di massa affidabile, elementi cruciali per il processo 2nm GAA. Con il chip Exynos 2600, Samsung ha già dimostrato un livello di stabilità dei rendimenti, e ora l'attenzione si concentra sui chip per intelligenza artificiale, segmento in forte espansione.