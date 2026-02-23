La settimana prima del Black Friday due console hanno fatto meglio di Xbox Series X|S e PlayStation 5 negli USA. Se il successo di Switch 2 era preventivabile, molto meno lo è stato quello di Nex Playground, piccolo progetto nato nella Silicon Valley sotto la supervisione di David Lee, un ex Apple che ha voluto andare a colmare un vuoto sul mercato lasciato da diversi anni da Microsoft, Sony e, nonostante tutto, anche Nintendo.

Nex Playground è attualmente in vendita negli Stati Uniti e Canada, con un prezzo di listino di 249 dollari (erano 199 al lancio), un fattore che la rende la console più economica tra quelle sul mercato.

Lanciato nel periodo festivo del 2023 con sole 5000 unità, il dispositivo viene oggi commercializzato tramite i principali rivenditori online e catene retail americane e tra qualche settimana raggiungerà anche i negozi inglesi. L'approdo sul Vecchio continente, invece, è posticipato ancora di qualche mese. Noi, però, siamo riusciti a mettere le mani su di un'unità americana, ci abbiamo giocato per un po' e adesso siamo pronti a raccontarvi come mai sono tutti impazziti per Nex Playground.