Il terrore arriva nel cloud, Resident Evil: Requiem debutta su NVIDIA GeForce NOW (insieme ad altri giochi) con bonus e premi esclusivi

GeForce NOW festeggia il sesto anniversario con il debutto di Resident Evil: Requiem nel cloud e una reward per Delta Force. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/02/2026
Si concludono i festeggiamenti per il sesto anniversario di NVIDIA GeForce NOW con una serie di novità pensate per gli utenti del servizio di cloud gaming. Questa settimana debutta nel cloud Resident Evil: Requiem, portando l'esperienza survival horror direttamente in streaming senza la necessità di hardware dedicato.

Grazie alla tecnologia cloud, il titolo può essere giocato con qualità elevate fino a 5K e 120 FPS, sfruttando tecnologie avanzate come ray tracing, HDR, NVIDIA Reflex e DLSS 4, le stesse disponibili per le GPU di ultima generazione.

Promo attive per i 6 anni di GeForce NOW a tema Resident Evil e non solo

Per celebrare l'occasione, è disponibile un bundle a tempo limitato: acquistando un abbonamento Ultimate da 12 mesi, gli utenti ricevono Resident Evil: Requiem senza costi aggiuntivi. L'offerta consente di vivere l'esperienza horror con la potenza della RTX 5080 in streaming, eliminando la necessità di aggiornare il proprio hardware o scaricare grandi quantità di dati.

Resident Evil Requiem ha ricevuto dei voti stellari dalla stampa internazionale Resident Evil Requiem ha ricevuto dei voti stellari dalla stampa internazionale

Le sorprese non finiscono qui. Tutti gli utenti di GeForce NOW riceveranno una reward gratuita dedicata a Delta Force, che include ticket per equipaggiamento, gettoni XP e altri bonus. Gli abbonati Ultimate e Priority potranno sbloccare anche un'arma esclusiva utilizzabile nel gioco, aggiungendo un ulteriore incentivo alla partecipazione.

I giochi che arrivano in GeForce NOW

Oltre al debutto di Resident Evil: Requiem, il cloud si arricchisce altri dieci nuovi titoli, scopriamoli tutti:

  • TCG Card Shop Simulator(Nuova uscita su Xbox, disponibile su Game Pass dal 24/02)
  • Blizzard Arcade Collection(Nuova uscita su Ubisoft Connect, 25/02)
  • Diablo II: Resurrected (Nuova uscita su Ubisoft Connect, 25 febbraio)
  • Spellcasters Chronicles(Nuova uscita su Steam, 26/02, ottimizzato GeForce RTX 5080-ready)
  • Anno: Mutationem (Xbox, disponibile su Game Pass)
  • Arc Raiders (Xbox, disponibile sul Microsoft Store, ottimizzato GeForce RTX 5080-ready)
  • DEVOUR (Steam)
  • Galactic Civilizations 3 (Xbox, disponibile sul Microsoft Store)
  • MotoGP22 (Xbox, disponibile sul Microsoft Store)
  • Torque Drift 2 (Steam)
Gfn Thursday Feb 26

Questi titoli ampliano ulteriormente l'offerta del servizio, permettendo agli utenti di giocare in streaming senza limiti di spazio o requisiti hardware. Cosa ne pensate di queste aggiunte? Intanto, per avere qualche info in più, date un'occhiata alla nostra recensione proprio di Resident Evil: Requiem.

