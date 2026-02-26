Il terrore arriva nel cloud, Resident Evil: Requiem debutta su NVIDIA GeForce NOW (insieme ad altri giochi) con bonus e premi esclusivi

Si concludono i festeggiamenti per il sesto anniversario di NVIDIA GeForce NOW con una serie di novità pensate per gli utenti del servizio di cloud gaming. Questa settimana debutta nel cloud Resident Evil: Requiem, portando l'esperienza survival horror direttamente in streaming senza la necessità di hardware dedicato.

Grazie alla tecnologia cloud, il titolo può essere giocato con qualità elevate fino a 5K e 120 FPS, sfruttando tecnologie avanzate come ray tracing, HDR, NVIDIA Reflex e DLSS 4, le stesse disponibili per le GPU di ultima generazione.