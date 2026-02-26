Il terrore arriva nel cloud, Resident Evil: Requiem debutta su NVIDIA GeForce NOW (insieme ad altri giochi) con bonus e premi esclusivi

Si concludono i festeggiamenti per il sesto anniversario di NVIDIA GeForce NOW con una serie di novità pensate per gli utenti del servizio di cloud gaming. Questa settimana debutta nel cloud Resident Evil: Requiem, portando l'esperienza survival horror direttamente in streaming senza la necessità di hardware dedicato.
Grazie alla tecnologia cloud, il titolo può essere giocato con qualità elevate fino a 5K e 120 FPS, sfruttando tecnologie avanzate come ray tracing, HDR, NVIDIA Reflex e DLSS 4, le stesse disponibili per le GPU di ultima generazione.
Promo attive per i 6 anni di GeForce NOW a tema Resident Evil e non solo
Per celebrare l'occasione, è disponibile un bundle a tempo limitato: acquistando un abbonamento Ultimate da 12 mesi, gli utenti ricevono Resident Evil: Requiem senza costi aggiuntivi. L'offerta consente di vivere l'esperienza horror con la potenza della RTX 5080 in streaming, eliminando la necessità di aggiornare il proprio hardware o scaricare grandi quantità di dati.
Le sorprese non finiscono qui. Tutti gli utenti di GeForce NOW riceveranno una reward gratuita dedicata a Delta Force, che include ticket per equipaggiamento, gettoni XP e altri bonus. Gli abbonati Ultimate e Priority potranno sbloccare anche un'arma esclusiva utilizzabile nel gioco, aggiungendo un ulteriore incentivo alla partecipazione.
I giochi che arrivano in GeForce NOW
Oltre al debutto di Resident Evil: Requiem, il cloud si arricchisce altri dieci nuovi titoli, scopriamoli tutti:
- TCG Card Shop Simulator(Nuova uscita su Xbox, disponibile su Game Pass dal 24/02)
- Blizzard Arcade Collection(Nuova uscita su Ubisoft Connect, 25/02)
- Diablo II: Resurrected (Nuova uscita su Ubisoft Connect, 25 febbraio)
- Spellcasters Chronicles(Nuova uscita su Steam, 26/02, ottimizzato GeForce RTX 5080-ready)
- Anno: Mutationem (Xbox, disponibile su Game Pass)
- Arc Raiders (Xbox, disponibile sul Microsoft Store, ottimizzato GeForce RTX 5080-ready)
- DEVOUR (Steam)
- Galactic Civilizations 3 (Xbox, disponibile sul Microsoft Store)
- MotoGP22 (Xbox, disponibile sul Microsoft Store)
- Torque Drift 2 (Steam)
Questi titoli ampliano ulteriormente l'offerta del servizio, permettendo agli utenti di giocare in streaming senza limiti di spazio o requisiti hardware. Cosa ne pensate di queste aggiunte? Intanto, per avere qualche info in più, date un'occhiata alla nostra recensione proprio di Resident Evil: Requiem.