Benchmark controversi: ASUS paragona Snapdragon X2 Elite Extreme all’M5 usando giochi non nativi su macOS

Un recente confronto pubblicato da ASUS ha sollevato numerose critiche nel settore tecnologico, in particolare per il modo in cui viene messo a confronto il processore Snapdragon X2 Elite Extreme con il chip Apple M5. Il confronto è stato presentato all'interno delle slide promozionali del notebook Zenbook A16, ma presenta diversi elementi discutibili.
Il punto più controverso riguarda il test di gioco utilizzato: ASUS ha scelto Diablo IV, un titolo che non è disponibile nativamente su macOS. Per essere eseguito su sistemi Apple, il gioco richiede software di emulazione come CrossOver, che introduce inevitabilmente una perdita di prestazioni.
La scelta di ASUS per effettuare i benchmark è stata molto criticata
Questa scelta metodologica è stata ampiamente criticata, poiché confrontare un sistema che esegue un gioco in modo nativo con uno che utilizza un livello di compatibilità non rappresenta uno scenario equo. L'emulazione, infatti, può influire significativamente sulle prestazioni, rendendo i risultati poco affidabili per un confronto diretto.
Un ulteriore punto di confusione riguarda la terminologia tecnica utilizzata. ASUS ha descritto la banda di memoria unificata come "Hyper Speed Transfer", suggerendo erroneamente che si tratti di una semplice velocità di trasferimento dati. In realtà, come introdotto da Apple, la unified memory bandwidth indica la velocità con cui CPU, GPU e altri componenti accedono a una memoria condivisa all'interno del sistema.
Il dato dei benchmark di ASUS
Nel caso dell'M5, la banda sopracitata raggiunge teoricamente i 153 GB/s, ma si tratta di un valore massimo non sempre replicabile nella pratica. Nonostante ciò, ASUS ha utilizzato questo dato in modo fuorviante per sostenere la superiorità del proprio chip.
Infine, benchmark come Geekbench 6 mostrano risultati diversi: il chip M5 si avvicina alle prestazioni dell'M5 Max e supera il Snapdragon X2 Elite Extreme in diversi scenari. Questo suggerisce che un confronto più equilibrato avrebbe richiesto l'utilizzo di modelli più comparabili, come un ipotetico M5 Pro. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere.