Highguard sembra stia rimborsando alcuni giocatori per gli acquisti effettuati

La questione non è chiara, ma sembra che i rimborsi stiano arrivando soprattutto da parte del PlayStation Store , facendo pensare che possano rientrare in una politica specifica del negozio online di Sony per casi simili, in attesa di eventuali conferme anche per quanto riguarda PC e Xbox.

Non ci sono comunicazioni ufficiali al riguardo, ma varie testimonianze su Reddit e altre raccolte da Kotaku riferiscono che vari giocatori hanno ricevuto rimborsi per elementi acquistati all'interno del markeplace del gioco, una volta che questo ha chiuso definitivamente i battenti.

Con la chiusura delle attività, avvenuta la settimana scorsa, sembra che Highguard stia anche rimborsando alcuni giocatori per gli acquisti effettuati in termini di micro-transazioni , in base a diverse testimonianze emerse online.

Una triste storia

Come abbiamo visto, Highguard è stato protagonista di una storia alquanto triste: comparso a sorpresa come annuncio speciale nello spazio finale dei The Game Awards 2025, solitamente dedicato a novità di grosso calibro, l'action live service ha avuto vita piuttosto difficile fin dall'inizio.

Accolto con grandi dubbi e sospetti, al momento del lancio ha convinto parte dell'utenza ma non è riuscito comunque ad attrarre una buona quantità di giocatori, costringendo infine il team a chiudere il gioco, spegnendo i server il 12 marzo, dopo appena 45 giorni dal lancio.

In un periodo così ristretto è improbabile che i giocatori abbiano potuto spendere grandi somme di denaro, ma pare che alcuni stiano comunque ricevendo i rimborsi di quanto pagato, forse a causa di politiche specifiche dei singoli store.

Nel frattempo, resta un mistero la situazione del team Wildlight, il team responsabile che potrebbe essere stato chiuso: la pagina ufficiale su LinkedIn pare sia scomparsa e il sito è andato totalmente offline, cosa che non lascia presagire nulla di buono.