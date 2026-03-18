Shinobi: Art of Vengeance svela la data di uscita del DLC “Sega Villains Stage” con boss da Yakuza, Sonic e Golden Axe

SEGA e Lizardcube hanno annunciato la data di uscita di Sega Villains Stage, il nuovo DLC a pagamento di Shinobi: Art of Vengeance che introduce sfide inedite e boss provenienti da alcuni dei franchise più iconici della compagnia giapponese.
Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 3 aprile, al prezzo di 9,99 euro. Il DLC è incluso senza costi extra in tutte le copie della Deluxe Edition. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer animato, visibile qui sotto.
Le altre novità del DLC
Tra i nuovi avversari che Joe Musashi dovrà affrontare troviamo tre volti celebri dell'universo SEGA: Death Adder da Golden Axe, il "cane pazzo di Shimano" Goro Majima dalla serie Yakuza / Like a Dragon e il genio del male Dr. Eggman da Sonic the Hedgehog.
Oltre ai boss crossover, il DLC introduce cinque nuovi stage ispirati a vari giochi SEGA, due modalità Boss Rush, tre ninpo inediti, tre costumi sbloccabili e sei nuove tracce musicali. Insomma, un contenuto aggiuntivo che piacerà particolarmente ai fan delle produzioni firmate Sega.
Shinobi: Art of Vengeance è un action platform a scorrimento laterale e un reboot moderno della storica serie Shinobi. Il gioco è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC dallo scorso agosto. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.