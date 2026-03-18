Shinobi: Art of Vengeance svela la data di uscita del DLC “Sega Villains Stage” con boss da Yakuza, Sonic e Golden Axe

SEGA e Lizardcube hanno annunciato la data di uscita di Sega Villains Stage, il nuovo DLC a pagamento di Shinobi: Art of Vengeance che introduce sfide inedite e boss provenienti da alcuni dei franchise più iconici della compagnia giapponese.

Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 3 aprile, al prezzo di 9,99 euro. Il DLC è incluso senza costi extra in tutte le copie della Deluxe Edition. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer animato, visibile qui sotto.