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Shinobi: Art of Vengeance per PS5 è su Amazon al minimo storico: risparmia il 39%

Tra le offerte di Amazon troviamo Shinobi: Art of Vengeance per PS5 al prezzo minimo storico. Padroneggia le abilità dello Shinobi e sfrutta il tuo vasto arsenale ninja.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/04/2026
Shinobi: Art of Vengeance
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Se cerchi un gioco d'azione a piattaforme in 2D, Shinobi: Art of Vengeance per PS5 è su Amazon a 25,99 € rispetto al prezzo consigliato di 42,78 €, permettendoti di risparmiare il 39%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ispirato ai grandi classici e divertente

In questo gioco dovrai applicare le arti ninja sfruttando le tue abilità e un vasto arsenale di armi in grado di divertirti e intrattenerti per ore, dalla grande katana Oborozuki fino alle arti Ninjutsu e Ninpo. Avrai a disposizione una serie di combo illimitate con mosse spettacolari, mentre con gli amuleti potrai migliorare ulteriormente le tue abilità. Scoprirai più di una dozzina di livelli originali, dalle basi militari a un vasto deserto, tra enigmi e segreti nascosti.

Nel complesso, si tratta di un "metroidvania" che gli appassionati del genere dovrebbero assolutamente provare. Il sistema di combattimento è eccellente, insieme a una buona longevità e a contenuti extra. Tuttavia, potresti notare qualche piccolo rallentamento nei momenti più caotici. Per saperne di più, leggi la nostra recensione.

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