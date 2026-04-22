Shinobi: Art of Vengeance per PS5 è su Amazon al minimo storico: risparmia il 39%

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Ispirato ai grandi classici e divertente
In questo gioco dovrai applicare le arti ninja sfruttando le tue abilità e un vasto arsenale di armi in grado di divertirti e intrattenerti per ore, dalla grande katana Oborozuki fino alle arti Ninjutsu e Ninpo. Avrai a disposizione una serie di combo illimitate con mosse spettacolari, mentre con gli amuleti potrai migliorare ulteriormente le tue abilità. Scoprirai più di una dozzina di livelli originali, dalle basi militari a un vasto deserto, tra enigmi e segreti nascosti.
Nel complesso, si tratta di un "metroidvania" che gli appassionati del genere dovrebbero assolutamente provare. Il sistema di combattimento è eccellente, insieme a una buona longevità e a contenuti extra. Tuttavia, potresti notare qualche piccolo rallentamento nei momenti più caotici. Per saperne di più, leggi la nostra recensione.