Oltre a un DLC, Shinobi: Art of Vengeance sta per ricevere anche un grosso aggiornamento

Come saprete, il 3 aprile sarà lanciato un DLC di Shinobi: Art of Vengeance che introdurrà in gioco alcuni cattivi provenienti da altre serie di Sega . In vista del lancio, arriverà anche un aggiornamento gratuito destinato a tutti i giocatori, con una serie di novità pensate per arricchire l'esperienza e aumentare il livello di sfida.

Tutte le novità

La principale novità è la modalità hardcore, un nuovo livello di difficoltà pensato per mettere alla prova anche i giocatori più esperti. Questa modalità interviene su diversi aspetti del gameplay, modificando danni, cure, posizionamento dei nemici e attacchi dei boss. Gli sviluppatori precisano che potrà essere selezionata esclusivamente all'inizio di una nuova partita, sottolineando così la sua natura più impegnativa e strutturata.

Oltre alla sfida aggiuntiva, l'aggiornamento introduce anche tanti miglioramenti all'esperienza utente. Vengono introdotte delle nuove impostazioni di gioco che consentono una maggiore personalizzazione, permettendo di regolare elementi come l'hitstop, i flash dei colpi, l'oscillazione della visuale e i profili dei personaggi.

Ci saranno anche degli interventi mirati a migliorare la mappa di gioco, la cui schermata è stata ampliata quando consultata durante i livelli, con l'obiettivo di migliorarne la leggibilità. Inoltre, è stato corretto un bug che in alcune situazioni mostrava una posizione errata di Joe, il protagonista.

Infine, sarà migliorato il tutorial: una nuova opzione nel menu permetterà di rileggere in qualsiasi momento le informazioni già apprese, facilitando così la consultazione e il ripasso delle meccaniche di gioco.