Meta prepara nuovi occhiali Ray-Ban IA: potrebbero chiamarsi Scriber e Blazer

Ray-Ban Scriber e Blazer

Le informazioni arrivano dalla newsletter Lowpass di Janko Roettgers, pubblicata da The Verge, e indicano che Meta si prepara a rinnovare la propria linea di occhiali intelligenti sviluppata insieme a EssilorLuxottica. Nei documenti si possono leggere anche i possibili nomi commerciali: Ray-Ban Meta Scriber e Ray-Ban Meta Blazer. Quest'ultimo dovrebbe essere proposto in due dimensioni, standard e large, suggerendo una maggiore attenzione alla vestibilità.

RayBan Meta Display

Tra i dettagli tecnici si segnala la presenza nei test di una custodia di ricarica inclusa, soluzione già adottata nei modelli precedenti per garantire autonomia durante gli spostamenti. I codici identificativi RW7001 e RW7002 rappresentano un salto rispetto alla numerazione attuale, ferma alla serie RW4000, elemento che potrebbe indicare un aggiornamento hardware significativo, forse legato al chipset.

Un altro cambiamento riguarda la connettività. I nuovi modelli supporterebbero la banda Wi-Fi 6 UNII-4, che può migliorare stabilità e velocità nel trasferimento dati. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante per funzionalità come lo streaming in tempo reale e l'elaborazione di contenuti basata su IA, soprattutto quando coinvolge flussi video.

Dal punto di vista commerciale, la linea Ray-Ban AI si è già dimostrata centrale nella strategia di Meta. Secondo i dati finanziari di EssilorLuxottica, nel 2025 sono state vendute oltre sette milioni di unità, dopo i circa due milioni complessivi registrati tra 2023 e 2024. L'azienda prevede ora di aumentare la capacità produttiva fino a 20-30 milioni di pezzi l'anno entro la fine del 2026.

L'interesse verso gli occhiali intelligenti si inserisce in un riposizionamento più ampio. Il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha intensificato gli investimenti nei dispositivi indossabili, riducendo al tempo stesso l'impegno nella realtà virtuale. Negli ultimi mesi sono stati registrati tagli al personale e la chiusura di diversi studi dedicati ai contenuti VR, mentre il progetto Horizon Worlds è stato inizialmente ridimensionato per poi essere parzialmente recuperato.