Quanto visto di Stranger than Heaven è solo "la punta dell'iceberg"

Gli autori hanno però sfruttato le pagine del sito ufficiale di Xbox per commentare quanto mostrato e confermare che è solo "la punta dell'iceberg" .

Stranger than Heaven è il nuovo gioco di RGG Studio, il team di Like a Dragon/Yakuza, e abbiamo avuto la possibilità di vederlo in azione nella presentazione di Xbox del 26 marzo.

Cosa hanno detto gli autori di Stranger than Heaven

Il team spiega prima di tutto che si tratta di un progetto complesso: "Non possiamo dire molto di più [a riguardo] rispetto a quanto mostrato oggi. Ma come potete immaginare, 5 città e 5 epoche diverse rappresentano un'impresa colossale. Ci stiamo mettendo un'attenzione incredibile nel dar vita a periodi e luoghi che riteniamo siano raramente esplorati nei videogiochi. Si tratta davvero di un'esperienza unica che non troverete da nessun'altra parte."

Parlando invece del sistema di combattimento, spiega: "Abbiamo anche messo in mostra i sistemi di combattimento brutali e altamente dinamici del gioco: dalle armi alle prese, dai combattimenti uno-contro-molti alle interazioni ambientali. Questo rappresenta un livello di design del combattimento completamente nuovo per noi, e quello che avete visto è solo la punta dell'iceberg; c'è ancora molto da svelare presto."

Si parla poi della musica, spiegando: "Quei brani musicali ti fanno davvero battere il tempo con i piedi, non è vero? Beh, diciamo solo che c'è molto altro da dove provengono, e alcuni dei miei pezzi preferiti devono ancora essere ascoltati."

Parlando poi di volti noti che potrebbero trovare spazio nel videogioco, gli autori affermano: "Oh, chissà a chi ti riferisci? Non abbiamo nascosto troppo gli indizi con alcune delle sequenze che abbiamo scelto per questo trailer, ma diciamo solo che i giocatori possono aspettarsi un cast stellare. Siamo entusiasti di rivelare di più durante la prossima trasmissione Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven" che avrà luogo il 6 maggio.