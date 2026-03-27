Apple dice definitivamente addio al Mac Pro: è la fine di un'era

Dopo 20 anni, la produzione del Mac Pro è stata ufficialmente interrotta e non seguiranno altri modelli. La conferma è arrivata proprio da Apple, che non ha intenzione di progettare una nuova versione. Il dispositivo è già stato rimosso dal sito ufficiale, ma una decisione del genere era nell'aria da tempo: l'ultimo aggiornamento risale infatti al 2023 e, da allora, non si è verificata alcuna evoluzione significativa.
Priorità ad altri modelli
Come anticipato, l'ultimo aggiornamento risale al 2023 con il chip Apple Silicon M2 Ultra, ma il prodotto in sé non veniva rinnovato dal 2019. Tuttavia, il suo prezzo di partenza aveva da sempre scoraggiato gli utenti: 8.499 euro. I primi segni di declino erano evidenti già nel 2013, quando Apple aveva introdotto un design cilindrico che in realtà, seppur silenzioso, non era efficiente.
I componenti erano infatti montati attorno a un nucleo centrale e raffreddati da un'unica ventola. Quest'ultima aspirava aria dalla parte inferiore del case e la faceva passare attraverso il nucleo, per poi passare dalla parte superiore del computer. Una scelta poco ottimale.
Inoltre, il design del 2013 non prevedeva slot di espansione PCIe ed erano incluse solo porte Thunderbolt 2. In sintesi, non era possibile aggiungere schede grafiche più grandi o altri componenti, limitando le possibilità di upgrade per l'utente.
La versione risalente al 2019 aveva adottato un formato più tradizionale con otto slot PCIe, ma il Mac Studio finisce per offrire funzionalità molto simili, escludendo gli slot PCIe, rendendo prevedibile la rimozione del Mac Pro.
Possibili alternative
L'alternativa attuale è l'Apple Mac Studio con chip M3 Ultra, con prezzi a partire da 4.899 € (2.349 € con chip M4 Max). Si tratta di un dispositivo più piccolo progettato per uso professionale, con fino a 32 core CPU e 80 core GPU e 256 GB di memoria unificata (fino a 16 TB di spazio di archiviazione). Inoltre, entro la fine dell'anno è previsto un aggiornamento con il chip M5 Ultra.
Altre possibili alternative della gamma desktop sono l'iMac con chip M4 o il Mac Mini con M4 e M4 Pro. I portatili tra cui scegliere, invece, sono il MacBook Pro, il MacBook Air e il MacBook Neo più economico, uscito di recente.