Apple dice definitivamente addio al Mac Pro: è la fine di un'era

Apple ha ufficialmente smesso di produrre il Mac Pro e non sono previsti ulteriori modelli in futuro. La priorità viene data al Mac Studio.

Dopo 20 anni, la produzione del Mac Pro è stata ufficialmente interrotta e non seguiranno altri modelli. La conferma è arrivata proprio da Apple, che non ha intenzione di progettare una nuova versione. Il dispositivo è già stato rimosso dal sito ufficiale, ma una decisione del genere era nell'aria da tempo: l'ultimo aggiornamento risale infatti al 2023 e, da allora, non si è verificata alcuna evoluzione significativa.

Priorità ad altri modelli Come anticipato, l'ultimo aggiornamento risale al 2023 con il chip Apple Silicon M2 Ultra, ma il prodotto in sé non veniva rinnovato dal 2019. Tuttavia, il suo prezzo di partenza aveva da sempre scoraggiato gli utenti: 8.499 euro. I primi segni di declino erano evidenti già nel 2013, quando Apple aveva introdotto un design cilindrico che in realtà, seppur silenzioso, non era efficiente. Mac Pro del 2013 (Fonte: AppleInsider) I componenti erano infatti montati attorno a un nucleo centrale e raffreddati da un'unica ventola. Quest'ultima aspirava aria dalla parte inferiore del case e la faceva passare attraverso il nucleo, per poi passare dalla parte superiore del computer. Una scelta poco ottimale. L'interno del Mac Pro Inoltre, il design del 2013 non prevedeva slot di espansione PCIe ed erano incluse solo porte Thunderbolt 2. In sintesi, non era possibile aggiungere schede grafiche più grandi o altri componenti, limitando le possibilità di upgrade per l'utente. La versione risalente al 2019 aveva adottato un formato più tradizionale con otto slot PCIe, ma il Mac Studio finisce per offrire funzionalità molto simili, escludendo gli slot PCIe, rendendo prevedibile la rimozione del Mac Pro. Il Mac Pro del 2019