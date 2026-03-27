Una scultura di sabbia di Super Mario da 65 tonnellate è stata realizzata sulla costa australiana

L'Australian Sand Sculpting Championships 2026 ha svelato una scultura di sabbia da 65 tonnellate a tema Super Mario realizzata su una spiaggia a Frankston (Victoria). Il nome della competizione dell'anno è "Il reame incantato".
La scultura viene descritta come una delle attrazioni centrali dell'evento di quest'anno e ha richiesto sei giorni per essere prodotta. È lunga sette metri e mezzo e alta tre metri e mezzo. Per farvi comprendere le sue dimensioni, pesa come 10 elefanti africani maschi o come 685.000 cartucce di Super Mario 64.
Il video della scultura di Super Mario
La produzione della scultura è avvenuta in collaborazione con Universal, in previsione della distribuzione di Super Mario Galaxy - Il Film, la nuova pellicola animata dedicata al personaggio di Nintendo prevista per il primo maggio che introdurrà nuovi personaggi come Rosalinda, Yoshi e Bowser Jr.
La scultura mostra svariati personaggi della serie, come Mario, Luigi, Peach, Yoshi (con un uovo in mano), Rosalinda, Bowser e non solo. Possiamo notare anche elementi come il castello del Regno dei Funghi e un cubo con il punto di domanda, oggetto iconico della serie. Si tratta di una produzione notevole, questo è certo.
Ricordiamo infine che Super Mario Galaxy - Il Film propone un secchio per popcorn a tema Yoshi e non solo.