Una scultura di sabbia di Super Mario da 65 tonnellate è stata realizzata sulla costa australiana

L'Australian Sand Sculpting Championships 2026 ha svelato una scultura di sabbia da 65 tonnellate a tema Super Mario realizzata su una spiaggia a Frankston (Victoria). Il nome della competizione dell'anno è "Il reame incantato".

La scultura viene descritta come una delle attrazioni centrali dell'evento di quest'anno e ha richiesto sei giorni per essere prodotta. È lunga sette metri e mezzo e alta tre metri e mezzo. Per farvi comprendere le sue dimensioni, pesa come 10 elefanti africani maschi o come 685.000 cartucce di Super Mario 64.