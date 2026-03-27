Rispolverate il vostro Nintendo 64, perché c'è un nuovo gioco su cartuccia in arrivo

Che ne dite di un nuovo gioco per Nintendo 64 in arrivo nei prossimi mesi? Parliamo di un titolo distribuito su cartuccia, che potrete giocare con l'hardware originale . Non stiamo scherzando, ma parlando di Donut Dodo di pixel games SARL-S, un arcade puro vecchio stile che, dopo aver ottenuto un buon successo su PC, Nintendo Switch e altre piattaforme, compresa Evercade, è in arrivo anche sulla vecchia console di Nintendo.

Un gioco all'antica

Donut Dodo è un platform arcade a schermata fissa, che ricalca lo stile dei giochi arcade da sala giochi dei primi anni 80 (avete presente Donkey Kong?). L'obiettivo è raccogliere tutte le ciambelle dei livelli, evitando le trappole e le attenzioni del dodo ladro di ciambelle.

pixel games SARL-S è uno studio formato da un singolo sviluppatore, Sebastian Kostka, attivo dal lontano 1982 che, stanco di lavorare nella grande industria (vanta titoli quali Rayman 2, Tonic Trouble, Tim7 e F1 Racing Simulation), ha deciso di mettersi in proprio per creare esperienze ispirate agli albori del medium. Suoi anche i platform Cash Cow DX e Looney Landers, tra gli altri.

La versione Nintendo 64 di Donut Dodo sarà oggetto di una campagna Kickstarter. Il motivo è il costo di produzione delle cartucce, davvero elevato, che richiedere di procedere con una certa attenzione: "Produrre cartucce fisiche per N64 in piccoli lotti è davvero costoso, ed è importante calcolare bene le quantità - né troppe, né troppo poche. Per questo motivo, lancerò presto una campagna su Kickstarter per valutare la domanda e finanziare la produzione iniziale."